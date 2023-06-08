Крупные банки начали активно повышать доходность валютных депозитов

В этот раз крупные банки повышали не только ставки по депозитам в гривне, но и в долларе и евро . Кто и как пересмотрел свои депозитные предложения для частных клиентов, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Новый макроэкономический и монетарный обзор НБУ за май зафиксировал несколько важных моментов. Во-первых, в мае инфляция продолжила затухать. Прежде всего, по мнению регулятора, за счет снижения цен на горючее и продовольствие, укрепления гривни на наличном валютном рынке, а также — улучшения инфляционных ожиданий.

Во-вторых, НБУ отметил дальнейший рост привлекательности гривневых инструментов. По мнению регулятора, этому способствовали предпринятые им меры. В частности Нацбанк дал возможность финансистам вкладываться в свои депозитные сертификаты под 25% годовых и привязал объемы возможных вложений к объемам средства, привлекаемых банком от населения на срочные депозиты. 2 июня состоялся уже 9 аукцион по продаже трехмесячных депозитных сертификатов. За это время объем их размещения достиг 125,3 млрд гривен, из них 51,14 млрд — на дебютном аукционе.

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Это, помимо прочего, улучшило структуру депозитных потфелей банков.

Банки стали активнее конкурировать за клиентов, предлагая более привлекательные ставки по депозитам свыше трех месяцев. Это, полагают в НБУ, развернуло тренд на снижение удельного веса срочных депозитов физлиц в гривне.

НБУ продолжает создавать условия, при которых банкам не выгодны краткосрочные вложения частных клиентов. Так, на прошлой неделе финансисты получили письмо от регулятора (№P/31−0006/38262), согласно которому депозиты с правом досрочного снятия приравниваются к средствам на текущем счете. А значит, банку придется формировать под такие средства повышеннфе резервы.

«Изложенное в письме разъяснение регулятора полностью соответствует и букве, и духу закона: если деньги со срочного депозита можно снять в любой момент, де-факто он не срочный. Следовательно, в нашей линейке депозитных продуктов были и остаются срочные вклады, не допускающие досрочного расторжения сделки, и карточные продукты, в пределах которых банк начисляет проценты по остаткам собственных средств клиента на счете», — пояснил глава правления Юнекс Банка Иван Свитек.

После того, как НБУ стал вводить повышенные требования резервирования под средства, привлекаемые на текущие счета и короткие депозиты, некторые финансисты стали активно продвигать длинные вклады с правом досрочного расторжения. Для клиента ничего не меняется — он может снять свои деньги в любое время, но вот банку в этом случае уже не приходится замораживать дополниельные средства резервов под такие депозиты. Теперь же Нацбанк окончательно прикрыл эту лазейку.

По словам Ивана Свитека, подобная практика не стала общепринятой для рынка, поэтому серьезных изменений не произойдет. Но финучреждения, предлагавшие депозиты с правом досрочного расторжения, вынуждены будут снизить их доходность. Однако банкиры считают, что они по-прежнему будут востребованы.

«В определенной степени «комбинированные» депозиты, имеющие конкретный срок размещения средств, однако допускающие досрочное снятие, оказывают психологическое влияние на вкладчика. Теоретически такой продукт выбирают физлица, стремящиеся к формированию значительных сбережений, однако не уверенные, что средства не понадобятся им из-за резких жизненных изменений.

Можно предположить, что средства, размещенные на таких вкладах, более защищены с точки зрения вероятного досрочного снятия, чем средства на текущих счетах. И этот фактор может мотивировать банки, предлагающие такие вклады, не прибегать к значительным изменениям", — пояснил свою точку зрения Иван Свитек.

Кто активнее всего менял ставки

Наибольшее повышение ставок по гривневым депозитам провел Укрэксимбанк. Банк добавил 2,5 п.п. к доходности вкладов на 6 мес и по 1 п.п. — к доходности вкладов на 9 и 12 месяцев. Теперь его клиенты зарабатывают на 6-месячных депозитах 17% годовых, на вложениях на 9 и 12 месяцев — 15,5% годовых. Банк также добавил по 0,1 п.п. к доходности вкладов в долларе на 6, 9 и 12 месяцев и теперь платит 1,5% годовых по вкладам на 6 месяцев и по 1,85% годовых — по вкладам на 9 и 12 месяцев.

В долларе больше всего увеличили доходность депозитов monobank и Универсалбанк. Оба добавили по 2 п.п. к доходности вкладов на 12 месяцев, доведя ее до 2,1% годовых, и по 1,5 п.п. к доходности вкладов на 6 месяцев. Теперь оба платят по таким вкладам 1,6% годовых.

В евро больше всего повышал в этот раз доходность депозитов Аккорд Банк. Так, банк добавил 1,9 п.п. к ставке 12-месячных вкладов и платит теперь по ним 2% годовых, на 1,65 п.п. до 1,75% годовых увеличена доходность вкладов на 6 месяцев, на 1,4 п.п. до 1,5% годовых— доходность вкладов на 3 месяца.

Какие еще банки повышали ставки

А-Банк увеличил доходность гривневых депозитов сроком на 12 месяцев на 0,75 п.п. до 16,75% годовых. Ставка по вкладам на 6 месяцев снижена на 2 п.п. до 16,5%.

Идея Банк повысил на 0,5 п.п. доходность гривневых вкладов на 6 месяцев до 16% годовых, на 0,33 п.п. до 17,66% годовых— доходность вкладов на 12 месяцев и на 0,14 п.п. до 16,47% годовых — доходность вкладов на 9 месяцев.

Универсал банк и monobank добавили по 1,5 п.п. к доходности вкладов в евро на 12 месяцев и теперь платят по ним 1,6% годовых. На 1 п.п. до 1,1% годовых вырасла доходность евровкладов на 6 месяцев в обоих банках. monobank также увеличил доходность гривневых депозитов на 12 месяцев, добавив к ней 0,5 п.п. Теперь на таких вкладах можно заработать 16% годовых.

МТБ Банк повысил ставки на все виды срочных вкладах в долларе и евро. Доходность долларовых вкладов на 12 месяцев выросла на 0,35 п.п. до 1,7% годовых, на 6 месяцев — на 0,3 п.п. до 1,6% годовых, на 3 и 9 месяцев — на 0, 25 п.п. до 1,35% и 1,65% годовых соответственно.

Примерно по такому же алгоритму банк повышал и доходность депозитов в евро. Больше всего выросла доходность вкладов на 12 месяцев (на 0,25 п.п. до 1,5% годовых) и 6 месяцев (на 0,2 п.п. до 1,4% годовых). По 0,15 п.п. банк добавил к ставкам вкладов на 3 и 9 месяцев и теперь платит по ним 1,15% и 1,45% годовых соответственно.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.05.2023−06.06.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в Укрэксимбанке: на 3 мес — 93 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.05.2023−06.06.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в Укрэксимбанке: на 3 мес — 93 дня

Евро