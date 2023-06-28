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28 июня 2023, 13:56 Читати українською

Рада проголосовала за доплаты и отпуска для военных

Парламент наконец-то принял во втором чтении и в целом законопроект № 9342 о доплатах военным. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Парламент наконец-то принял во втором чтении и в целом законопроект № 9342 о доплатах военным.

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«За» документ проголосовало 311 народных депутатов.

Какие нормы сохранили

  • военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30−100 тысяч грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных КМУ, то есть, как сейчас;
  • доплаты срочникам оставили 6000 грн/мес, курсантам — 2350 грн/мес. Тоже по порядку КМУ;
  • отпуска для военных: до 30 дней ежегодный + до 10 дней по семейным обстоятельствам для курсантов: до 10 дней зимнего + до 20 дней летнего;
  • не допускаются к участию в ведении боевых действий военнослужащих из призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки. Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки — не менее одного месяца.

Читайте: Доплаты и отпуска для военных: Что изменилось до второго чтения

Что изменилось

  • для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров — два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения — дополнительная выплата 20100 грн по порядку КМУ (предварительно должно быть 12 тысяч);
  • умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс грн на условиях и порядке КМУ;
  • тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс грн на условиях и порядке КМУ;
  • минимальный порог доплаты для инструкторов — 15 тыс. грн по порядку КМУ;
  • ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней;
  • непрерывный отпуск на лечение — не более 4 месяцев;
  • срочники смогут переходить на мобилизацию по желанию.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
TAN72
TAN72
28 июня 2023, 14:10
#
Как дешево цениться человеческая жизнь 😎
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
28 июня 2023, 14:57
#
Пенсионерам это только не говорите.
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