Бюджет потратит на зарплаты военным почти триллион: как банки борются за деньги защитников

Только за два первых месяца года на зарплаты военным было направлено из бюджета 148,7 млрд грн. Для банков, которым необходимо выполнять новые повышенные нормативы резервирования, которые требуют дополнительного гривневого ресурса, военные должны стать любимыми клиентами. Что происходит на самом деле и какие предложения есть у финансистов для наших защитников, расскажет «Минфин».

Минфин изучил предложения банков, в которых хранится более 10 млрд гривен физических лиц. Таковых оказалось 15: Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк, Сенс Банк, ПУМБ, Укрсиббанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, А-Банк, Кредобанк, Пивденный, Таскомбанк.

Но продуктов, разработанных исключительно под военных, крайне мало, и к тому же есть они только в государственных банках. Специальных условий для открытия и обслуживания счетов банки не предлагают, в основном все сводится к возможности оформления вкладов с повышенной ставкой.

Забегая вперед, заметим, что банки действительно предлагают самые высокие ставки, но только среди тех вкладов, которые есть у них самих. Да, максимально — 18% годовых — можно получить в Укргазбанке, если разместить средства больше, чем на год. В то же время, на рынке уже есть предложения с доходностью 20% годовых и по вкладам на меньший срок.

Итак, какие же банки дают возможность военным и членам их семей открывать депозиты и какие условия вкладов?

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Что предлагают банки

Приватбанк

В июне прошлого года банк ввел специальный вклад для военных «Слава Героям». У этого депозита самая высокая годовая ставка — 14%.

Оформить вклад могут военные, которые получают целевые выплаты от государства через Приватбанк.

Минимальная сумма вклада — 2 грн, максимальная — 500 тыс. грн. Деньги вкладываются на 12 месяцев. Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток на счете, выплачиваются ежемесячно, однако, без капитализации.

«У вкладчика есть возможность свободно пользоваться средствами на счете, по своему усмотрению пополнять счет, или снимать средства, полностью или частично без закрытия счета. Эти операции доступны в режиме 24/7, в том числе с планшета или смартфона», — уточняет Дмитрий Мусиенко, член правления Приватбанка по розничному бизнесу.

Также в Приватбанке доступны специальные предложения для военных по кредитным картам. Так, по словам представителя банка, и по карте Универсальная, и премиальным картам для мобилизованных клиентов процентная ставка составляет 0% годовых, ежемесячный платеж отсутствует.

Ощадбанк

Специальным предложением для военнослужащих в Ощадбанке является вклад «Мой защитник». Он предусматривает повышенные процентные ставки — 13% и 14%, за размещение средств сроком на 3 и 6 месяцев соответственно.

Минимальная сумма депозита — 5 тыс. грн, максимальный размер — 50 млн грн, то есть практически не ограничен.

Выплата процентов производится ежемесячно. Предоставляется возможность пополнения, но не менее 1 тыс. грн в месяц. В то же время, не предусмотрено снятие частями средств до окончания срока вклада.

«Возможна пролонгация и изменение даты возврата вклада без потери начисленных процентов», — подчеркнул Вадим Думанчук, заместитель начальника управления-руководитель пресс-службы управления связей с общественностью и СМИ.

По его словам, оформить депозит могут также члены семей военных (супруга, супруг, родители или дети) при наличии подтверждающих документов.

В целом, как сообщили в Ощаде, на вкладе «Мой защитник» уже размещено 13,5 млрд гривен.

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Укрэксимбанк

Укрэксимбанк предлагает военнослужащим депозит «Защитник Украины». Сроки размещения очень гибкие — от 1 до 120 месяцев. Ставки установлены в диапазоне от 12,5 до 16,5% годовых. Максимальная доходность — 16,5% — по вкладам на 93−183 дня и от 368 дней. Для сравнения: самая высокая ставка по другим депозитам в банке — 15%.

Минимальная сумма депозита — 25 тыс. грн, максимальная — не указывается. Клиент не может пополнять депозит и разрывать его раньше определенного срока. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Условия депозита «Защитник Украины» распространяются и на членов семей военных, в том числе погибших.

Укргазбанк

В банке действует депозит «Военный» с максимальной ставкой 18%.

«Это не только надежная сохранность средств на время службы, но и дополнительный доход для военных и их семей. Сейчас на этом депозите уже размещено более 300 млн грн», — подчеркнул Максим Ярославский, директор департамента розничного бизнеса Укргазбанка.

Депозит могут открыть как военные, так и члены их семьи — жена (муж), родители или дети. Минимальная сумма вклада — 1 тыс грн, максимального ограничения нет.

Срок депозита можно выбрать по своему усмотрению — от 1 месяца до 2 лет. Максимальная ставка — 18% годовых в гривне. Проценты платятся в конце срока или ежемесячно — как удобно вкладчику.

Кроме того, в Укргазбанке насчитывает 10% на остаток гривневых средств на зарплатную карту военнослужащих.

Депозитные предложения для военных