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28 июня 2023, 12:31 Читати українською

«Мариуполь» погасили: топ-5 выпусков ОВГЗ, которые покупают инвесторы сейчас

За последние три недели украинцы в полтора раза больше по объему покупали государственные облигации. Эти данные и следующую статистику Евгения Грищенко, заместитель директора ICU, привела на примере портфеля своей группы как одного из крупнейших торговцев в Украине.

За последние три недели украинцы в полтора раза больше по объему покупали государственные облигации.

Рост объемов покупок ОВГЗ вызван двумя причинами. Из-за того, что новые инвесторы завели на рынок новые деньги, а также благодаря реинвестициям денег, которые уже опытные инвесторы получили от погашения военных облигаций 21 июня. Речь идет о выпуске, который в Дия назывался «Мариуполь».

Наибольшим спросом по объемам покупки пользовались:

  • ОВГЗ с погашением в ноябре 2023 года под 16,5%,
  • военные ОВГЗ с погашением в сентябре 2023 года («Донецк») под 15%,
  • относительно новые военные ОВГЗ с погашением в январе 2025 года под 20,35%,
  • самые длинные рыночные гривневые ОВГЗ с погашением в мае 2027 года под 21%,
  • военные ОВГЗ с погашением в июне 2024 года под 19,2% (Ялта).

Объем продаж именно военных ОВГЗ сократился почти на 5% до 45%, а количество сделок, напротив, выросло на 5%. Такая динамика продиктована тем, что стало больше сделок на небольшие суммы, преимущественно оформляемые через Дию. ОВГЗ становятся все более массовым и доступным вариантом сохранения денег для населения, имеющего поддержку и гарантию от государства.

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Также возросло и количество предложенных к продаже серий военных ОВГЗ. Теперь таких серий девять благодаря новым предложениям на первоначальном аукционе Министерства финансов. Одной из самых заметных стала новая серия — «Новая Каховка», появившаяся в продаже на прошлой неделе. Погашение этого выпуска будет в мае 2024 года, а предложенная в Дии ставка — 18,2%.

Благодаря такому набору военных бумаг увеличилась диверсификация ОВГЗ в портфелях клиентов, но соответственно уменьшилась концентрация в наиболее популярных выпусках военных облигаций.

Инвестиции в бумаги с погашением в 2023 году остались без изменений — это примерно половина всего объема. Инвестиции с погашением в бумаги 2025−2027 годов составили 30%. Лидером продаж в длинных бумагах стали облигации с погашением в 2025 году, объем инвестиций в них вырос почти вдвое. Интерес к длинным бумагам продиктован тем, что ставки продолжают снижаться, так что инвесторы хотят зафиксировать высокий уровень доходности на более длительный период.

Автор:
Грищенко Евгения
заместитель директора Грищенко Евгения
ICU
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Комментарии - 1

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vipbmz
vipbmz
28 июня 2023, 13:24
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Дякую!
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