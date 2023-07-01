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1 июля 2023, 17:01 Читати українською

Twitter закрывает доступ к контенту неавторизованным пользователям

Twitter потребует от пользователей иметь учетную запись в социальной платформе для просмотра твитов. Илон Маск назвал это «временным чрезвычайным мероприятием». Об этом сообщает Reuters.

Twitter потребует от пользователей иметь учетную запись в социальной платформе для просмотра твитов.
Фото: pixabay.com

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Пользователям, пытающимся просмотреть контент на платформе Twitter, будет предложено создать аккаунт или войти в существующий, чтобы увидеть твит.

Владелец Twitter Илон Маск отметил, что сотни организаций изымали данные Twitter, что влияло на работу пользователей.

Ранее Маск уже выражал недовольство тем, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом, такие как OpenAI (владелец ChatGPT), используют данные Twitter для обучения своим крупным языковым моделям.

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«Мы обязательно подадим в суд тех, кто украл наши данные, и с нетерпением ждем встречи с ними в суде, которая состоится (оптимистично) через 2−3 года», — сказал Маск.

Ранее в письме на имя генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы адвокат Маска Алекс Спиро попросил технологического гиганта провести аудит использования контента Twitter, утверждая, что разработчик Windows нарушил соглашение об использовании данных социальной сети.

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Источник: Минфин
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