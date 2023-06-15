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15 июня 2023, 12:03 Читати українською

Фонд гарантирования за год продал активов более чем на 3,7 миллиарда

С лета 2022 года, после возобновления аукционов, приостановленных из-за закрытия государством госреестров в начале полномасштабного вторжения РФ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил более 3,7 млрд грн поступлений от продажи активов банков, выводимых с рынка. Об этом заявила заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Белай.

С лета 2022 года, после возобновления аукционов, приостановленных из-за закрытия государством госреестров в начале полномасштабного вторжения РФ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил более 3,7 млрд грн поступлений от продажи активов банков, выводимых с рынка.
Фото: borgexpert.com

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По ее словам, большим спросом пользуется недвижимость. Конверсия при ее продаже, то есть, цена реализации по балансовой стоимости, иногда достигает 200%.

«Прозрачные торги и конкуренция всегда повышают цену. Для инвесторов важно первое — стабильность, чтобы они понимали, что их инвестиции защищены государством, законодательством; и второе — конкуренция. Когда актив привлекателен на рынке, то, конечно, за него будут бороться. Если ведь это, например, не обеспеченный кредит, так конкуренции не будет», — отметила Белай.

Кредитный портфель банков

Она также добавила, что кредитный портфель находящихся под управлением Фонда банков сейчас превышает 100 млрд грн. Львиная доля этих кредитов — это кредиты юридических лиц.

Куда направят средства

В Фонде отмечают, что средства, полученные от продаж и управления активами банков, вывод которых осуществляет Фонд гарантирования, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков. Кредиты, погашение которых производится в соответствии с условиями кредитного договора или реструктуризации, выставляются на аукцион в последнюю очередь.

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Источник: Минфин
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