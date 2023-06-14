Банкиры на войне: как получают отсрочки и воюют украинские финансисты

Бронирование военнообязанных сотрудников становится проблемой для украинских банков и небанковских финучреждений. В Нацбанке признали, что каждая вторая заявка на бронь от финучреждений возвращена на доработку. «Минфин» расскажет, как финансисты получают отсрочку от призыва и как поддерживают финучреждения своих сотрудников, которые воюют за Украину.

Маленьким отделениям скоро придется писать «все ушли на фронт»

На тему брони от военной службы для финансистов активно заговорили больше двух месяцев назад. 24 марта 2023 года Нацбанк опубликовал на этот счет отдельное постановление (№ 32), в котором изложил правила получения отсрочки сотрудниками банков, страховых, лизинговых и финансовых компаний, инкассаторских структур, а после к ним добавили еще и бюро кредитных историй.

Государство предоставляет отсрочку от мобилизации сроком до 6 месяцев. При увольнении специалиста его бронь обнуляется.

Бронировать от войны ключевой персонал имеют возможность только финучреждения, которые внесены в списки критически важных для экономики, если они выполнили еще и ряд дополнительных требований. Например, для банков — это отсутствие штрафов по финмониторингу, своевременная подача отчетности НБУ, безупречная репутация акционеров и пр. Исходя из этого, было понятно, что не все 15 банков, признанных системными, смогут бронировать свой персонал.

«Это не первое бронирование, первое было еще в апреле-мае 2022 года и было рассчитано на три месяца. Вторая волна пришлась на август-сентябрь, сроки тех отсрочек закончились в ноябре прошлого года, но их продлили до конца февраля 2023 года. Сейчас финансовый рынок получает бронь от мобилизации для своих сотрудников уже третий раз», — объяснил «Минфину» ситуацию генеральный директор Ассоциации Страховой бизнес Вячеслав Черняховский.

Однако, по его словам, на этот раз бронирование опасно затягивается.

«Некоторые страховые компании подали в Нацбанк заявки на признание их критически важными еще два месяца назад, но так и не получили официальных ответов от регулятора (да и, в принципе, неправильно, что все страховые компании не признали критически важными, несмотря на их общественную значимость). Это значит, что брони у работников нет, а военкомы к ним приходят регулярно и финансистов мобилизуют на войну. Для некоторых страховых компаний, особенно маленьких, это критично. Бывают случаи, когда в подразделении всего три работника: один уже на фронте, другой в теробороне, а третьего военком может мобилизовать в любой момент и парализовать работу компании», — говорит Вячеслав Черняховский.

Его коллеги банкиры сталкиваются с аналогичными проблемами.

«Затягивание процесса бронирования работников финансового сектора не способствует стабильной и бесперебойной работе банковской системы и ведет к неблагоприятным последствиям для банка, его клиентов и экономики Украины в целом», — уверена HR-директор Ukrsibbank BNP Paribas Group Наталья Галунко.

В других банках тоже говорят о возможных рисках.

«Вопрос очень насущный, поскольку процесс мобилизации не останавливается. Некоторые центры комплектования и социальной поддержки не учитывают, что Ощад находится в процессе бронирования работников, и мобилизуют их. Иногда это создает операционные риски для отдельных подразделений», — отметили в пресс-службе Ощадбанка.

Наталья Галунко говорит, что документы на бронь рассматривают, минимум, 3 месяца. А после получения решения по бронированию от Минэкономики нужно обращаться за внутренними документами (подтверждение предоставления отсрочки от призыва) в соответствующий Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по городу регистрации учреждения, хотя правительственным порядком № 76 от 27 января 2023 года это не предусмотрено.

В пресс-службе Райффайзен Банка выделили две ключевые проблемы:

Невозможность бронировать работников с дефицитными военно-учетными специальностями.

Невозможность бронировать работников с неактуальными военными документами (даже если нужны незначительные изменения).

Кто получает отсрочку от службы: что говорит Нацбанк

В ответ на официальный запрос «Минфина» Национальный банк сообщил, что направил уполномоченным госорганам документы на бронирование работников 24 финансовых учреждений. Но те вернули на доработку бумаги 13 из них: бронирование в процессе и не завершено.

«В настоящее время процедура бронирования работников для большинства учреждений, которые подавали документы в Национальный банк Украины, продолжается», — говорится в ответе НБУ.

Нацбанковцы уверяют, что не отказывают финансистам в отсрочках, а только проверяют полноту заполнения финучреждениями списков военнообязанных и передают их в уполномоченные органы. В Кабмине этим занимается Министерство экономики, которое работает с Генштабом ВСУ. Со стороны НБУ данное направление курирует первый заместитель председателя Национального банка Катерина Рожкова.

Изначально правительство позволило каждому предприятию бронировать до 50% персонала, это правило не отменялось. Не могут претендовать на отсрочки военнообязанные с критическими для вооруженных сил военно-учетными специальностями.

«Учреждения самостоятельно определяют списки военнообязанных работников, которые предлагаются для бронирования. В списки включаются разные категории должностей работников, в том числе руководители учреждений, структурных подразделений, специалисты и т. д. В большинстве случаев в списках военнообязанных работников, которые предлагаются к заявке на бронирование, указывается информация о категории должности (директор департамента, начальник управления, главный экономист, старший специалист и др.) и, как правило, без указания специализации таких должностей», — говорится в комментарии Нацбанка для «Минфина».

Кого именно стараются обеспечить военными отсрочками, «Минфин» узнавал непосредственно у финансистов.

Например, в Ощадбанке нам сообщили, что чаще всего бронируют руководство банка и структурных подразделений, директоров отделений, работников службы безопасности и инкассаторов. В пресс-службе ПУМБа рассказали, что стараются оставить сотрудников, которые обеспечивают бесперебойную работу банковских процессов и сервисов:

сопровождение банковских операций и транзакций клиентов;

инкассация и денежное обращение;

физическое обслуживание клиентов в отделениях банка и др.

«По новой процедуре у нас забронировано 175 коллег. Постепенно будем подавать на отсрочку от службы до 50% военнообязанных. Бронируются все ключевые работники — это может быть руководящий состав, IТ-специалисты, инкассаторы, служба информационной безопасности, работники по совершенно разным функциям, отвечающие за непрерывность работы банка», — уточнили в пресс-службе Райффайзен-Банка.

Вячеслав Черняховский сообщил, что страховые компании чаще всего стараются получить отсрочки на актуариев, юристов, работников подразделений финансового мониторинга, IT-специалистов.

«Небольшие страховщики стараются забронировать до 20% персонала, а средние и крупные — до 12−15%. В больших СК это десятки сотрудников. Нам не нужно бронировать до 50% работников. Претендовать на бронь может до 50 компаний, большинство из которых входит в ядерный пул и работает на ОСАГО (автогражданка), хотя в большинстве случаев это одни и те же СК», — объяснил он.

Где работают самые ценные для экономики кадры

В Национальном банке не называют общее число финансовых работников, которые получили отсрочку от службы. В Минэкономики в ответ на запрос «Минфина» также заявили, что общие данные о бронировании — это «информация с ограниченным доступом». Но дали ориентировочное распределение забронированных по некоторым отраслям экономики на текущий момент:

Энергетика — 188 тыс. человек.

Транспорт — 114 тыс. человек.

Агропромышленный комплекс — 47 тыс. человек.

Промышленность, производство — 40 тыс. человек.

Медицина — 18 тыс. человек.

ІТ-специалисты, электронные коммуникации — 6 тыс. человек.

Ритейл — 5 тыс. человек.

Финансовая и банковская сфера — 4 тыс. человек.

Если суммировать только эту бронь, то выйдет 452 тысячи, при том, что указаны не все направления и отрасли экономики. Но и здесь можно проследить динамику, если поднять данные, которые СМИ публиковали от Минэкономики около трех месяцев назад. Тогда сообщалось о 528 тыс. отсрочек, а в ноябре 2022 года — о 700 тыс.

Из динамики видно, что в финансовом секторе число забронированных работников сократилось вполовину, и их заметно меньше, чем в других отраслях. Что подтверждает проблемы, о которых эксперты говорят выше.

Данные Минэкономики

В Минэкономики дали точную цифру (без округлений) отсрочек от воинской службы, предоставленных военнообязанным финансистам, —3 921, для сотрудников 41 структуры. Среди получателей больше небанковских финучреждений. Распределение такое:

Банки — 17 (41%);

Небанковские финучреждения — 24 (59%).

Со ссылкой на Генштаб ВСУ Минэкономики сообщило «Минфину» типичные ошибки, которые совершают компании при оформлении броней, и из-за которых документы возвращаются на доработку:

Внесение в списки украинцев, не состоящих на учете военнообязанных в соответствующих территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (отсутствует отметка ТЦК и СП в военно-учетных документах военнообязанного о взятии на военный учет).

Отсутствие в списках информации о воинском звании и/или военно-учетной специальности военнообязанного.

Необоснованное превышение 50-процентного порога желаемого количества забронированных сотрудников.

Неправильно оформленные документы.

Несоответствие учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам.

Включение в списки военнослужащих (лиц, уже проходящих военную службу), а также военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. А еще военнообязанных, не состоящих на военном учете (например, лица, достигшие предельного возраста пребывания в запасе; признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья) и лиц, не состоящих в трудовых отношениях с органом государственной власти, другим государственным органом, органом местного самоуправления, предприятием, учреждением, организацией.

«При согласовании списков с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины Минэкономики в течение 5 рабочих дней принимает решение о бронировании военнообязанных и направляет его Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и соответствующему государственному органу (которым представлены такие списки для согласования)», — заверили в Минэкономики.

Наталья Галунко из Ukrsibbank BNP Paribas Group назвала «Минфину» две основные причины, по которым власти заворачивали документы на бронь в 2022 году:

Исключение из списков должностей, которые не относятся к дефицитным на рынке труда. Такие, например, как кассир, водитель, менеджер, эксперт, аналитик, бизнес-аналитик и т. п.

Отказы по возрасту. Военнообязанным в возрасте до 35 лет рядового состава было всем отказано, кроме руководящего состава банка.

О воюющих финансистах

Однако, не должно создаваться впечатление, что все без исключения банкиры, страховщики и другие финансисты стремятся увильнуть от воинской службы. Многие работники финансового сектора служили в украинской армии до полномасштабного вторжения, еще больше коллег присоединились к ним после 24 февраля 2022 года. Как добровольцами, так мобилизованными в разные рода войск. К сожалению, есть погибшие.

«Минфин» узнавал о защитниках Украины от их работодателей:

Национальный банк: мобилизованы и пошли добровольцами 151 работник (40% добровольцы), из них 3 женщины. Погибло двое.

Ощадбанк: мобилизовано 422 человека, из них 36 женщин. Погибло 6 военнослужащих.

Райффайзен Банк: 145 мобилизованных, из них 6 женщин. Погибли 3 военнослужащих.

ПУМБ: 114 работников мобилизовано (в том числе, 4 женщины) и еще 16 служат в территориальной обороне (2 женщины). Погибли 4 мобилизованных.

Ukrsibbank BNP Paribas: 100 мобилизовано, в том числе 4 женщины.

ОТП Банк: 39 мобилизованных, из них 2 женщины.

Информацию о защитниках собрали лишь по некоторым структурам. Но даже по этим данным видно, что финансисты не остаются в стороне и каждый день отстаивают независимость нашей страны. К сожалению, есть у финучреждений и гражданские погибшие после бомбежек, артиллерийских и других атак агрессора (их не указывали в статистике военнослужащих).

Все опрошенные заверили, что сохраняют за своими мобилизованными сотрудниками их рабочие места. Многие продолжают им платить зарплату, хотя могут называть эти выплаты иначе.

«Банк оплачивает материальную помощь воюющим работникам в размере должностного оклада», — рассказала «Минфину» директор департамента управления персоналом ОТП Банка Кристина Фехер.

Это те средства, которые воюющие финансисты получают кроме зарплаты Минобороны. Еще им могут помогать с покупкой необходимого снаряжения.

«С начала 2023 года Национальный банк осуществляет материальную поддержку работников, призванных в ряды ВСУ, и оказывает им материальную помощь ежеквартально. Кроме того, в 2022 году открыт счет, на который работники центробанка могут осуществлять свои благотворительные взносы для поддержки коллег или их родственников, которые служат в ВСУ. Денежные средства с этого счета используются, в частности, для оказания помощи в укомплектовании необходимым снаряжением мобилизованных работников Нацбанка и подразделений, в которых они проходят службу. Активное участие в материальной поддержке мобилизованных работников принимает Первичная профсоюзная организация НБУ», — сообщили в Национальном банке.

Помогают коллегам и в других структурах.

«У нас создан корпоративный Фонд помощи мобилизованным сотрудникам. Денежные средства направляются на закупку военного снаряжения, формы, амуниции и другую поддержку работников банка, которые служат в Вооруженных силах Украины», — рассказали нам в пресс-службе ПУМБ.

Некоторые финучреждения платят своим работникам, когда те получают ранения, например, Ощадбанк выплачивает от 50 тыс. грн на лечение, в зависимости от тяжести ранения. Все опрошенные «Минфином» банки сообщили, что оказывают материальную помощь семьям своих работников, если их коллеги гибнут на войне. Здесь суммы очень разнятся — от 100−150 тыс. грн до 500 тыс. грн.