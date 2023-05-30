Кабмин утвердил повышение с 1 июня тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч. Об этом ЭП сообщил источник в правительстве.
Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня — СМИ
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Что известно
По словам источника, министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения — одобрено.
Напомним
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально внесла предложения по определению с 1 июня единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-час (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен .
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В Украине действуют три тарифа: два «социальных» для населения и один рыночный для бизнеса.
Бытовые потребители, которые используют в месяц менее 250 кВт-ч, платят 1,44 грн за кВт-ч, кто больше — 1,68 грн за кВт-ч.
Цена для юридических лиц, включающая стоимость электроэнергии, НДС, тариф на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку, превышает 6 грн за кВт-ч.
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Комментарии - 22
Напоминаю, в очередной раз -подорожание эл энергии в 2015 году (почти в три раза) сопровождалось отменной уплаты НДС на импорт угля с рф, так что опять ахметка поднял тарифы и наверно получил очередной «кайф»?
Следующие выборы покажут в здравом рассудке население или нет!
Собственно это полемика, мой вопрос был совсем другой, откуда у «патриота» Vlad UKR несколько миллиардов на покупку трансформатора, не у ж то на футболках с кораблем заработал?
Какой то набор фраз у Вас уважаемый!
Правильно -излагайте- Ваши мысли, или просто хочется что то написать?
Вот и пишу, надежда на здравый смысл Лектората 24 число надеюсь многих отрезвило не все на шашлыки больше съездят, увы, так как нет в живых.
Относительно цен на эл.енергию, то в Украине она и до военного положения всегда устанавливалась исключительно госудрством, т. е. правильно Ваш вопрос должен выглядеть так: «Почему государство не обязало само себя ограничивать цену», но тогда вопрос звучит глупо. :)
Можете прочесть, если будет время и желание.
Закрытые заправки, пустые дороги, бензин на точках разлив по 70 грн/л.
У нас слава Богу до блокадного Ленинграда не дошло, потому Ваши примеры послевоенной разрушенной Австрии как бы не уместны.
Если вы думаете что инфраструктура восстанавливается за листики от ивы как в детстве — то вы заблуждаетесь.
Нет денег восстанавливать инфраструктуру - отдай другим или государству!
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016,
45. Тимчасово, до 1 липня 2017 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО м. Київ 24 листопада 2015 року
№ 812-VIII
Вы еще вспомните что там Кучма принимал.
А если есть какие то доказательства что на этом кто-то обогащается (ну помимо ваших личных доводов) то предоставьте доказательства не на форум Минфина, а скажем в НАБУ.
Вы сначала проведите анализ захотят ли люди вообще в Бахмут возвращатся даже после освобождения, там земля и вода отравленна, Вы бы вернулись?
Может большинство людей возьмёт деньги за потерянное имущество и купят себе дом квартиру там где сегодня проживают и имеют работу.
Сразу видно чиновника, на какой должности работаете? мил человек.