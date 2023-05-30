Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня — СМИ

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Что известно

По словам источника, министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения — одобрено.

Напомним

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально внесла предложения по определению с 1 июня единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-час (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен .

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В Украине действуют три тарифа: два «социальных» для населения и один рыночный для бизнеса.

Бытовые потребители, которые используют в месяц менее 250 кВт-ч, платят 1,44 грн за кВт-ч, кто больше — 1,68 грн за кВт-ч.

Цена для юридических лиц, включающая стоимость электроэнергии, НДС, тариф на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку, превышает 6 грн за кВт-ч.