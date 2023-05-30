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30 мая 2023, 16:27 Читати українською

Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня — СМИ

Кабмин утвердил повышение с 1 июня тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч. Об этом ЭП сообщил источник в правительстве.

Кабмин утвердил повышение с 1 июня тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч.

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Что известно

По словам источника, министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения — одобрено.

Напомним

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально внесла предложения по определению с 1 июня единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-час (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен .

Читайте также: Нацкомиссия предложила повысить тарифы на электроэнергию для населения вдвое

В Украине действуют три тарифа: два «социальных» для населения и один рыночный для бизнеса.

Бытовые потребители, которые используют в месяц менее 250 кВт-ч, платят 1,44 грн за кВт-ч, кто больше — 1,68 грн за кВт-ч.

Цена для юридических лиц, включающая стоимость электроэнергии, НДС, тариф на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку, превышает 6 грн за кВт-ч.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 22

+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 мая 2023, 16:40
#
Тут один эксперт, ну который …по укр банкам… писал что в стране «военное положение» и поэтому курс должен быть фиксированный. Но на вопрос -почему в «военное положение» не зафиксировали цены на социально значимые продукты ответить, скорее всего не захотел. Повторяю вопрос -в стране «военное положение», почему государство в лице КабМина не ввело гос регулирование цен на продукты и допустило подорожание тарифов на эл энергию?
Напоминаю, в очередной раз -подорожание эл энергии в 2015 году (почти в три раза) сопровождалось отменной уплаты НДС на импорт угля с рф, так что опять ахметка поднял тарифы и наверно получил очередной «кайф»?
+
+30
Vlad UKR
Vlad UKR
30 мая 2023, 17:06
#
Пока в стране у Власти не будут патриоты, ничего не поменяется, одни шкуры с девизом — Это Бизнес детка. Кому война, а кому… Бабло, баблом, любыми путями, по головам готовы идти и не смущает Общая демография в Украине. А руководство страны уже списки Форбс возглавляет за 4 года плодотворного труда.
Следующие выборы покажут в здравом рассудке население или нет!
+
0
matroskin
matroskin
30 мая 2023, 17:12
#
А откуда у «патриотов» будут миллиарды которые они готовы будут отдать стране на восстановление поврежденной инфраструктуры. Или они «патриоты» только до выборов, а дальше как и все.
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
30 мая 2023, 17:21
#
Рано или поздно, здравый смысл восторжествует, устанут мародеров выбирать, у многих прозрение пришло еще на начало войны Разминирования Чонгара и поезда Беглеца 23 числа с Киева с 95 кварталом и чиновниками Слуг не народа, когда рекомендовалось на шашлык идти всем и не мешать чемоданы паковать с деньгами. Ну то такое, мерзота одним словом. Сотни тысяч убитых жителей Украины.
+
0
matroskin
matroskin
30 мая 2023, 17:33
#
Что мешает Вашему «здравому смыслу» восторжествовать сейчас? Как по мне, для таких как Вы сейчас идеальный вариант, армия рф уже в Украине и всячески Вас поддержит.
Собственно это полемика, мой вопрос был совсем другой, откуда у «патриота» Vlad UKR несколько миллиардов на покупку трансформатора, не у ж то на футболках с кораблем заработал?
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
30 мая 2023, 18:01
#
Вы с РоZZии. а то какой то бред мне пишете? Как вы определяете — Для таких как я — «патриота» Vlad UKR, вы мне пишите про какие то миллиарды, откуда мне знать кто наворовал и где? Я всего написал, что во власть должны прийти Патриоты, которым Украина важна, а не воры, которые приходят во власть заниматься только Воровством.
Какой то набор фраз у Вас уважаемый!
Правильно -излагайте- Ваши мысли, или просто хочется что то написать?
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
30 мая 2023, 18:11
#
Или Вы власть защищаете, они должны воровать им не мешать, пока остальные парни на фронте погибают за новые списки Форбс на яйцах и многом другом? На фронт пока не видно ушедших хоть кого-то из Власти или Слуг, в новостях только одно обогащение, Виллу купил, квартиру, машину. Потом новые выборы надеются так будет вечно.
Вот и пишу, надежда на здравый смысл Лектората 24 число надеюсь многих отрезвило не все на шашлыки больше съездят, увы, так как нет в живых.
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0
neverice
neverice
30 мая 2023, 17:07
#
Мораторій і був. Саме тому ціни на електроенергію не піднімали майже півтора року. Чи справедливо, що його скасували? Навряд. Але йде війна, тому про яку справедливість взагалі мова. Збитки від війни так або інакше зачіпають і населення.
+
0
matroskin
matroskin
30 мая 2023, 17:08
#
Не знаю как Вы себе представляете «гос. регулирование цен на продукты» в 2023 году, где вместо 1 КООП-союза, сотни тысяч продавцов и тысячи поставщиков со всего мира.
Относительно цен на эл.енергию, то в Украине она и до военного положения всегда устанавливалась исключительно госудрством, т. е. правильно Ваш вопрос должен выглядеть так: «Почему государство не обязало само себя ограничивать цену», но тогда вопрос звучит глупо. :)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 мая 2023, 17:37
#
Https://minfin.com.ua/blogs/grugoriyholand/136732/
Можете прочесть, если будет время и желание.
+
0
matroskin
matroskin
30 мая 2023, 17:46
#
Много читать, я Вам напомню май 2022, и попытку регулирования цен на бензин.
Закрытые заправки, пустые дороги, бензин на точках разлив по 70 грн/л.
У нас слава Богу до блокадного Ленинграда не дошло, потому Ваши примеры послевоенной разрушенной Австрии как бы не уместны.
+
+30
Strain
Strain
30 мая 2023, 17:27
#
После массированных обстрелов вы не сидели в холоде и темноте месяцами.
Если вы думаете что инфраструктура восстанавливается за листики от ивы как в детстве — то вы заблуждаетесь.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 мая 2023, 17:44
#
О листиках ивы! С периода принятия этого документа, до 1 июля 2017 года, у ахметова «листики» превратились в 1.6 ярда уе, только на НДС!!! Не говоря о «играх» с фактурой и возвратом НДС в рф!
Нет денег восстанавливать инфраструктуру - отдай другим или государству!
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016,
45. Тимчасово, до 1 липня 2017 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО м. Київ 24 листопада 2015 року
№ 812-VIII
+
0
Strain
Strain
30 мая 2023, 17:51
#
А мы сейчас говорим про 2017 год и про правление Порошенка? У нас другое правительство, другой президент и другая ситуация.
Вы еще вспомните что там Кучма принимал.

А если есть какие то доказательства что на этом кто-то обогащается (ну помимо ваших личных доводов) то предоставьте доказательства не на форум Минфина, а скажем в НАБУ.
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0
YevgenMuza
YevgenMuza
30 мая 2023, 18:10
#
То есть, вы хотите, чтобы продукты, вообще пропали с полок магазинов? С такими экспертами врагов не надо.
+
0
zevs1
zevs1
30 мая 2023, 17:10
#
Кабмину, политикам, депутатам, чиновникам различных уровней плевать на людей, им в Украине главное срубить бабло с МВФ и подобных организаций, после «правильно освоить» бюджет и потом свалить семьёй куда нибудь в Монако в безналоговую юрисдикцию.
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
30 мая 2023, 17:16
#
Ну да, будут всеми зубами цепляться за власть, ибо Транши на восстановление Украины ожидаются безумные, там уже списки Форбс можно будет возглавить, строительство не только дорог ожидается.
+
0
Strain
Strain
30 мая 2023, 17:29
#
Тогда есть к вам предложение. Вы безвозмездно пойдете восстанавливать Бахмут после освобождения.
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0
zevs1
zevs1
30 мая 2023, 17:47
#
Strain

Вы сначала проведите анализ захотят ли люди вообще в Бахмут возвращатся даже после освобождения, там земля и вода отравленна, Вы бы вернулись?

Может большинство людей возьмёт деньги за потерянное имущество и купят себе дом квартиру там где сегодня проживают и имеют работу.
+
+15
zxcvb1979
zxcvb1979
30 мая 2023, 17:19
#
Решение правильное, единственно я бы оставил льготную норму 150кВт по 1.8гр. для пенсионеров.
+
+30
zevs1
zevs1
30 мая 2023, 17:32
#
Zxcvb1979
Сразу видно чиновника, на какой должности работаете? мил человек.
+
0
Андрей Татра
Андрей Татра
30 мая 2023, 17:42
#
Это понятит цены…дальше курс все по кругу
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