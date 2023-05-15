Украинцев предупредили: С 1 июля цены на АЗС вырастут

Крупнейшие сети автозаправочных станций предупредили, что с 1 июля из-за восстановления 20% НДС на топливо гарантированно подскочат цены на бензин и дизтопливо. Об этом идет речь на сайте Нефтегазовой ассоциации Украины.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост цен

Ее участники считают, что подорожание приведет к тенизации рынка, потому что водители начнут массово заправляться у «нелегалов». Поэтому они предлагают альтернативу оставить НДС на нынешнем уровне 7%, а вместо этого поднять ставку акциза до 180 евро за 1000 литров для всех нефтепродуктов.

Снижение НДС на топливо с 20% до 7% в начале 2022 года требовалось для стабилизации рынка в условиях полномасштабной войны. Одновременно оно позволило минимизировать налоговые махинации в виде «сверток».

Читайте: Гетманцев рассказал, когда НДС на топливо вернется на 20%

«С возвратом НДС до 20% с 1 июля ожидается рост финансовой привлекательности „сверток“, их общий объем значительно вырастет. Акцизный налог на топливо, в отличие от НДС, государство администрирует гораздо эффективнее», — считают участники ассоциации.

По оценкам консалтинговой группы «А-95», в случае возврата довоенных налогов бензин подорожает на 11,2 грн (с 47,17 до 58,35 грн/л); дизель — на 7,7 грн (с 47,43 до 55,10 грн/л); автогаз — на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

Если повысить акцизы и оставить НДС на уровне 7%, цены на бензин и дизель почти не изменятся, а автогаз немного подорожает, но все равно останется вдвое дешевле бензина.

«Такая модель позволит государству получить даже более высокий уровень поступлений в бюджет страны, чем она планирует получить по возвращению к полным ставкам акцизов и НДС», — считает ассоциация.