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15 мая 2023, 12:10 Читати українською

Украинцев предупредили: С 1 июля цены на АЗС вырастут

Крупнейшие сети автозаправочных станций предупредили, что с 1 июля из-за восстановления 20% НДС на топливо гарантированно подскочат цены на бензин и дизтопливо. Об этом идет речь на сайте Нефтегазовой ассоциации Украины.

Крупнейшие сети автозаправочных станций предупредили, что с 1 июля из-за восстановления 20% НДС на топливо гарантированно подскочат цены на бензин и дизтопливо.

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Рост цен

Ее участники считают, что подорожание приведет к тенизации рынка, потому что водители начнут массово заправляться у «нелегалов». Поэтому они предлагают альтернативу оставить НДС на нынешнем уровне 7%, а вместо этого поднять ставку акциза до 180 евро за 1000 литров для всех нефтепродуктов.

Снижение НДС на топливо с 20% до 7% в начале 2022 года требовалось для стабилизации рынка в условиях полномасштабной войны. Одновременно оно позволило минимизировать налоговые махинации в виде «сверток».

Читайте: Гетманцев рассказал, когда НДС на топливо вернется на 20%

«С возвратом НДС до 20% с 1 июля ожидается рост финансовой привлекательности „сверток“, их общий объем значительно вырастет. Акцизный налог на топливо, в отличие от НДС, государство администрирует гораздо эффективнее», — считают участники ассоциации.

По оценкам консалтинговой группы «А-95», в случае возврата довоенных налогов бензин подорожает на 11,2 грн (с 47,17 до 58,35 грн/л); дизель — на 7,7 грн (с 47,43 до 55,10 грн/л); автогаз — на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

Если повысить акцизы и оставить НДС на уровне 7%, цены на бензин и дизель почти не изменятся, а автогаз немного подорожает, но все равно останется вдвое дешевле бензина.

«Такая модель позволит государству получить даже более высокий уровень поступлений в бюджет страны, чем она планирует получить по возвращению к полным ставкам акцизов и НДС», — считает ассоциация.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

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0
Tido oss
Tido oss
15 мая 2023, 12:34
#
Украина поднимет пальне для сімей !! чоловіки які захищають цю країну
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
15 мая 2023, 13:01
#
Да, эту воровскую власть нужно сносить!
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
15 мая 2023, 13:00
#
Ну что еще можно ожидать от «слуг народа», непонятно только какого!!!
+
+14
TAN72
TAN72
15 мая 2023, 13:37
#
Последствия правления,Рошен,
+
+30
Kaleso
Kaleso
15 мая 2023, 14:17
#
То по твоєму це Порошенко піднімає пальне він блокує карти людей бо якісь там є долг чи він піднімає комуналку коли іде війна?
+
0
nitrolog
nitrolog
15 мая 2023, 14:43
#
Та там вже клініка давно, самі обрали зелених, але в них в усьому винен Порох
+
0
kadaad1988
kadaad1988
15 мая 2023, 15:07
#
А кто если не парашенко искусственно обвалил гривню в три с половиной раза за счет чего поднялись цены, а при ком , если не при парашенке подняли цены на газ (в десять раз!!!), электрику, акциз на бензины с 110 евро до 212 -ти??? Учите матчасть, а потом пишите…
+
+30
nitrolog
nitrolog
15 мая 2023, 14:42
#
Схоже ти пропустив курс лікування, прийми пігулки
до чого тут Рошен хвора ти людино
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
15 мая 2023, 14:56
#
Знову задача нагнати кабанчиків, щоб за цей місяць скупили все пальне на АЗС і зробили дефіцит? А потім скажуть ми повертаємо пдв до 12%. І діло в шляпі? З ліками — проканало.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
15 мая 2023, 15:09
#
Посмотрим первого июля. Очень часто такие статьи специально вбрасываются властью в информпространство, для моральной подготовки населения к поднятию цен.
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