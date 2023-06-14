Изменит ли Нацбанк учетную ставку? (опрос)

15 июня Нацбанк объявит решение Комитета по монетарной политике по размеру учетной ставки. После начала полномасштабной войны она была установлена на уровне 25% и с тех пор не изменялась. «Минфин» решил узнать у наших читателей, ожидают ли они ее изменение на этой неделе.

Одной из причин снижения учетной ставки может стать замедление темпов инфляции. Потребительские цены в мае выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что в годовом исчислении составляет 15,3%, хотя в апреле индекс инфляции составил 17,9%. В годовом исчислении инфляция снижается в течение последних 7 месяцев.

Вместе с тем сохраняются риски повышения темпов инфляции из-за ожидаемого роста коммунальных платежей и повышения акцизов на горючее.