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9 июня 2023, 14:07 Читати українською

41,2 грн/$ к 2024 г: НБУ использовал прогноз курса FocusEconomix для оценки устойчивости стратегий банков

Национальный банк намерен оценить жизнеспособность бизнес-моделей банков и устойчивость стратегий их развития. Для этого финансистам необходимо до 1 декабря этого года представить регулятору бизнес-модель банка по состоянию на 1 января — с 2022 по 2025 годы. Такая информация должна быть представлена в соответствии с шаблонами от НБУ. Об этом говорится в письме Нацбанка (24−0006/39880 от 7.06.2023 г), которым располагает «Минфин».

Национальный банк намерен оценить жизнеспособность бизнес-моделей банков и устойчивость стратегий их развития.

К письму также прилагаются основные макропоказатели, на которые должны ориентироваться банкиры, просчитывая собственные стратегии развития. В частности, в материалах НБУ указывается, что на 1 января 2024 г официальный курс гривны к доллару составит 41,2 грн/$, а к 1 января 2025 г опустится до 41,9 грн/$.

Данные взяты из прогноза FocusEconomix, ведущего поставщика макроэкономической информации, на информацию которого ориентируются крупнейшие компании и мировые финансовые институты вроде Всемирного банка. Сейчас FocusEconomics предоставляет данные и прогнозы по 198 странам и более чем 30 товарам на основе выводов международных инвестиционных банков, рейтинговых агентств, центробанков и аналитических центров.

В прилагаемой к письму НБУ таблице макроэкономических показателей также содержится информация о динамике инфляции, безработицы, изменении учетной ставки НБУ и др.

Автор:
Елена Демина
Главный редактор Елена Демина
Пишет на темы: Макроэкономика, финансы, госрегулирование, бюджет, фискальная политика
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+60
extremumlife
extremumlife
9 июня 2023, 14:13
#
41,2 за колекційні долари з «незаплямованою» репутацієї, чи й за ті, які перебувають у обігу?))
+
+45
Артем Сабуров
Артем Сабуров
9 июня 2023, 14:28
#
Тонимонтана просто уволил главу гостомельской рга за хищения вместо расстрела из гранатомёта. Другое прилезет к корыту,то же самое будет.
+
+30
Kaleso
Kaleso
9 июня 2023, 14:37
#
Смішно одна брехня реальний курс давно за 60
+
+136
Mr Bungle
Mr Bungle
9 июня 2023, 14:54
#
Купете 100 баксів по 50 по-дружбі?
+
0
san4os
san4os
9 июня 2023, 16:37
#
В обміннику мого міста курс долара зараз 37,00 купівля, 37.15 продаж. І це цілком реальний курс, тому що по цих курсах можу і здати, і купити долар…

+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
9 июня 2023, 17:10
#
Ненадовго, скоро пригне до 40 і вище. Це все придушення цього місяця задля відпуску у слідующому, чекає МВФ ) Ще така криза в Країні жах просто, плотина зруйнована нема врожаю постійні ракети, гра в стабільну брехливу гривню. Все ж на брехні з 2019р, так і продовжується — роки вдалої Брехні.
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