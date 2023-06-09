41,2 грн/$ к 2024 г: НБУ использовал прогноз курса FocusEconomix для оценки устойчивости стратегий банков

Национальный банк намерен оценить жизнеспособность бизнес-моделей банков и устойчивость стратегий их развития. Для этого финансистам необходимо до 1 декабря этого года представить регулятору бизнес-модель банка по состоянию на 1 января — с 2022 по 2025 годы. Такая информация должна быть представлена в соответствии с шаблонами от НБУ . Об этом говорится в письме Нацбанка (24−0006/39880 от 7.06.2023 г), которым располагает «Минфин».

К письму также прилагаются основные макропоказатели, на которые должны ориентироваться банкиры, просчитывая собственные стратегии развития. В частности, в материалах НБУ указывается, что на 1 января 2024 г официальный курс гривны к доллару составит 41,2 грн/$, а к 1 января 2025 г опустится до 41,9 грн/$.

Данные взяты из прогноза FocusEconomix, ведущего поставщика макроэкономической информации, на информацию которого ориентируются крупнейшие компании и мировые финансовые институты вроде Всемирного банка. Сейчас FocusEconomics предоставляет данные и прогнозы по 198 странам и более чем 30 товарам на основе выводов международных инвестиционных банков, рейтинговых агентств, центробанков и аналитических центров.

В прилагаемой к письму НБУ таблице макроэкономических показателей также содержится информация о динамике инфляции, безработицы, изменении учетной ставки НБУ и др.