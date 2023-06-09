НБУ намекнул вкладчикам, когда депозиты начнут дешеветь

Национальный банк намерен оценить жизнеспособность бизнес-моделей банков и устойчивость стратегий их развития. Для этого финансистам нужно до 1 декабря 2023 года представить регулятору бизнес-модель банка по состоянию на 1 января — с 2022 по 2025 годы. Такая информация должна быть представлена в соответствии с шаблонами от НБУ . Об этом говорится в письме Нацбанка (24−0006/39880 от 7.06.2023 г), которым располагает «Минфин».

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К письму прилагаются основные макропоказатели, на которые должны ориентироваться банкиры, просчитывая собственные стратегии развития.

Учетная ставка НБУ

В частности, в материалах НБУ указывается, что на 1 января 2024 года учетная ставка НБУ составит 24,5%, а к 1 января 2025 года снизиться до 20,0%. Напомним, что учетная ставка Нацбанка является одним из ориентиров для банков при определении доходности вкладов.

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Данные взяты из прогноза FocusEconomix, ведущего поставщика макроэкономической информации, на информацию которого ориентируются крупнейшие компании и мировые финансовые институты вроде Всемирного банка. Сейчас FocusEconomics предоставляет данные и прогнозы по 198 странам и более чем 30 товарам на основе выводов международных инвестиционных банков, рейтинговых агентств, центробанков и аналитических центров.

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В прилагаемой к письму НБУ таблице макроэкономических показателей также содержится информация о динамике инфляции, ВВП, безработицы, курсе доллара и др.