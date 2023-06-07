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7 июня 2023, 19:03 Читати українською

Instagram разрабатывает собственный чат-бот с искусственным интеллектом

Instagram работает над собственным чат-ботом с искусственным интеллектом, который сможет отвечать на вопросы и давать советы пользователям. Об этом сообщает Engadget.

Instagram работает над собственным чат-ботом с искусственным интеллектом, который сможет отвечать на вопросы и давать советы пользователям.
Фото: freepik.com

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Реверсивный инженер Алессандро Палуцци утверждает, что на платформе есть ШИ-помощник. Согласно опубликованным им скриншотам, чат-бот сможет отвечать на вопросы и давать советы.

«Чат-бот мог бы немного помочь тем, кому трудно писать сообщения. Также кажется, что вы сможете вовлечь чат-бота в разговор, который вы ведете с кем-то, вспомнив его через @», — пишет издание.

Пока точно неизвестно, когда Instagram развернет эту функцию. В феврале Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что у компании есть команда, работающая над «персонажами AI» для Instagram, Messenger и WhatsApp.

Ранее Палуцци обнаружил доказательства платной системы верификации в Instagram всего за несколько недель до того, как Meta объявила об этом.

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Напомним

«Минфин» писал, что информационное агентство Bloomberg разработало модель искусственного интеллекта, используя ту же базовую технологию, что и GPT от компании OpenAI, и планирует интегрировать ее в функции, предоставляемые через ее терминальное программное обеспечение.

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Источник: Минфин
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