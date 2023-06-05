Доходы Twitter от рекламы в США упали почти на 60% — СМИ

С 1 апреля по первую неделю мая доходы Twitter от рекламы в США составили $88 млн, что на 59% меньше, чем годом ранее, согласно внутренней презентации, полученной The New York Times, пишет Forbes.ua.

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В документе говорится, что компания регулярно отставала от своих еженедельных прогнозов продаж в США, иногда на целых 30%.

Несмотря на данные, владелец платформы Илон Маск недавно заявил, что рекламный бизнес Twitter находится на подъеме.

«Почти все рекламодатели вернулись», — заявил он, добавив, что социальная сеть в скором времени может стать прибыльной.

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Согласно документам и комментариям семи нынешних и бывших сотрудников Twitter, ситуация хуже, и она вряд ли улучшится в ближайшее время.

Сотрудники Twitter по продаже рекламы обеспокоены тем, что рекламодатели могут быть напуганы ростом разжигания ненависти и порнографии в социальной сети, а также обилием рекламы с онлайн-азартными играми и продуктами с марихуаной, говорят источники.

Согласно одному внутреннему документу, компания прогнозирует, что ее прибыль от рекламы в США в этом месяце будет снижаться как минимум на 56% еженедельно по сравнению с прошлым годом.

Напомним

Ситуация с рекламой в твиттере имеет решающее значение, поскольку реклама давно составляет 90% доходов компании. После того как в октябре Маск купил Twitter и сделал компанию приватной, он пообещал создать «самую уважаемую рекламную платформу». Но он быстро оттолкнул рекламодателей, уволив ключевых менеджеров по продажам.