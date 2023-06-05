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5 июня 2023, 15:39 Читати українською

Доходы Twitter от рекламы в США упали почти на 60% — СМИ

С 1 апреля по первую неделю мая доходы Twitter от рекламы в США составили $88 млн, что на 59% меньше, чем годом ранее, согласно внутренней презентации, полученной The New York Times, пишет Forbes.ua.

С 1 апреля по первую неделю мая доходы Twitter от рекламы в США составили $88 млн, что на 59% меньше, чем годом ранее, согласно внутренней презентации, полученной The New York Times, пишет Forbes.ua.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахВ документе говорится, что компания регулярно отставала от своих еженедельных прогнозов продаж в США, иногда на целых 30%.
Фото: epicstars.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В документе говорится, что компания регулярно отставала от своих еженедельных прогнозов продаж в США, иногда на целых 30%.

Несмотря на данные, владелец платформы Илон Маск недавно заявил, что рекламный бизнес Twitter находится на подъеме.

«Почти все рекламодатели вернулись», — заявил он, добавив, что социальная сеть в скором времени может стать прибыльной.

Читайте: Основатель Twitter потерял $500 млн в день: как зарабатывают шорт селлеры

Согласно документам и комментариям семи нынешних и бывших сотрудников Twitter, ситуация хуже, и она вряд ли улучшится в ближайшее время.

Сотрудники Twitter по продаже рекламы обеспокоены тем, что рекламодатели могут быть напуганы ростом разжигания ненависти и порнографии в социальной сети, а также обилием рекламы с онлайн-азартными играми и продуктами с марихуаной, говорят источники.

Согласно одному внутреннему документу, компания прогнозирует, что ее прибыль от рекламы в США в этом месяце будет снижаться как минимум на 56% еженедельно по сравнению с прошлым годом.

Напомним

Ситуация с рекламой в твиттере имеет решающее значение, поскольку реклама давно составляет 90% доходов компании. После того как в октябре Маск купил Twitter и сделал компанию приватной, он пообещал создать «самую уважаемую рекламную платформу». Но он быстро оттолкнул рекламодателей, уволив ключевых менеджеров по продажам.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
5 июня 2023, 17:53
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Чудовий результат бізнес-генія
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