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30 мая 2023, 12:01 Читати українською

Еврокомиссия разработает правовую базу для цифрового евро

Европейская комиссия подготовит законодательные положения по цифровому евро в июне 2023 года. Об этом заявил член управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта.

Европейская комиссия подготовит законодательные положения по цифровому евро в июне 2023 года.
Фото: freepik.com

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Он отметил, что члены-государства ЕС находятся в постоянном контакте с Еврокомиссией для детальной проработки соответствующего свода правил.

«Мы изучаем дизайн цифрового евро, его распространение и влияние на финансовый сектор», — сказал Панетта.

Он уточнил, что окончательное утверждение от совета управляющих ЕЦБ документ получит только в октябре. После этого регулятор начнет подготовку к запуску и первым этапам тестирования технологии.

По его оценкам, если власти одобрят предложение, цифровой евро запустят примерно через три-четыре года.

Он подчеркнул потребность граждан в безрисковых цифровых платежных средствах, которые можно свободно использовать на всей территории ЕС.

Панетта добавил, что такого решения в настоящее время не существует, отметив доминирование на местном рынке неевропейских платежных компаний, в частности Visa и Mastercard.

Конфиденциальность

Представитель регулятора отметил, что ЕЦБ не будет иметь доступа к личным данным. Распределением и организацией цифрового евро будут заниматься «финансовые посредники».

Источник: Минфин
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