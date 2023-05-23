Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов на 5,1 миллиарда

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу почти за 32 млн грн.

Начальная цена реализации всех лотов составляет 5137,8 млн грн. Из них на сумму 4 877,4 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 228,4 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

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Все запланированные аукционы на эту неделю можно найти по ссылке.

Активы каких банков будут продавать

Проминвестбанк — на общую сумму 2 411,3 млн грн. Из них на сумму 2 321,6 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и на сумму 71,6 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства. Дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 18,1 млн грн.

Мегабанк — на общую сумму 1 675,3 млн грн, из них на сумму 1 574,8 млн грн выставлены права требования по кредитам, 100,5 млн грн — стартовая цена выставленного на продажу недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств .

Мисто Банк — на общую сумму 644,1 млн грн, из них на сумму 635,5 млн грн выставлены права требования по кредитам.

Банк «Січ» — на общую сумму 390,5 млн грн, из них на сумму 340,9 млн грн выставлены права требования по кредитным договорам, на 44,2 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства. Дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 5,4 млн. грн.

МР Банк — на общую сумму 12,7 млн грн, из них на сумму 4,7 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам, и еще на 8,1 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства.

Фидобанк — с начальной ценой 1,4 млн грн на продажу выставлено недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства.

Дельта Банк — с начальной ценой 1,3 млн грн на продажу выставлено недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства.

Земельный капитал — со стартовой ценой 0,7 млн грн на продажу выставлено недвижимое имущество банка.

АКБ «Капитал» — со стартовой ценой 0,6 млн грн на продажу выставлено недвижимое имущество банка.