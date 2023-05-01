Sense Bank расширяет программу кредитования для всех клиентов

SenseBank запустил обновленную программу кредитования, которая позволяет новым клиентам оформить кредит наличными. Теперь новые клиенты-физические лица смогут оформить кредит через контакт-центр или отделение. До этого оформить кредит наличными могли действующие клиенты банка, которые имели рассчитанную сумму кредита в мобильном приложении Sense SuperApp.

Максимально доступная сумма кредита наличными для клиентов по этой программе составляет 50 000 грн.

Срок кредитования от 6 до 48 месяцев, услуга страхования — отсутствует. Подробно ознакомиться с условиями можно здесь.

Оформить кредит можно, позвонив в контакт-центр с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. После одобрения заявки, контакт-центр назначит клиенту визит для подписания договора в удобное время в любом отделении Sense Bank. Денежные средства будут зачислены на карточный счет.

Кроме того, клиенты могут обратиться в отделение банка для оформления кредита. Ознакомиться с актуальным списком отделений и режимом работы можно по ссылке.

Позвонить в контакт-центр можно по телефону 0 800 50-35-30 .

Обращаем внимание, если у клиента банка отсутствует предложение по кредитованию в мобильном приложении Sense SuperApp, он также может обратиться для оформления кредита в контакт-центр или отделение банка. Если клиент имеет предложение в Sense SuperApp, он может оформить кредит наличными за несколько минут прямо в приложении.

Sense Bank — один из системно важных банков Украины. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.