Больше всего отделений с начала года закрыл Райффайзен Банк, а открыл — Таскомбанк

Количество структурных подразделений украинских банков в первом квартале 2023 года сократилось на 2,7%, или на 147 — до 5192. Об этом свидетельствуют данные Национального банка , пишет Лига.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кто закрыл больше всего отделений

Больше всего отделений в январе-марте этого года закрыли Райффайзен Банк — 27 и А-Банк — 10, после чего в их сетях осталось соответственно 323 и 205 структурных подразделений.

Укрстройинвестбанк сократил количество отделений на 6 — до 44, Сенс Банк и ПУМБ — на 5 каждый, согласно 138 и 221, УкрСиббанк — на 3, до 230.

Наибольшее количество отделений с начала года открыл Таскомбанк — 3, увеличив их количество до 93.

В целом темп сокращения количества банковских отделений в первом квартале этого года замедлился до 2,7%. В четвертом квартале прошлого года он составил 3,3%, в третьем — 7,9% и во втором — 8,1%.

По данным Нацбанка, крупнейшими сетями отделений на 1 апреля этого года в Украине владели Приватбанк — 1209, Ощадбанк — 1183, Райффайзен Банк — 323, УкрСиббанк — 230, ПУМБ — 221, Укргазбанк — 217, А-Банк — 205 141 и Сэнс Банк — 138.

На долю госбанков на начало апреля 2023 приходилось 51,2% всех банковских отделений в Украине.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .

Промокод на 10% скидку: minfin10.