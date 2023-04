Марченко призвал ЕС ужесточить санкции против РФ и ускорить конфискацию ее активов

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Министр финансов призвал партнеров к ужесточению санкций против РФ, которая должна заплатить за ужасающие деяния в Украине.

«Во-первых, даже учитывая беспрецедентные санкции, они не оказали достаточно разрушительного влияния на экономику агрессора, как мы все ожидали. Мы должны сфокусироваться на усилении имплементации санкций и закрытии лазейок, позволяющих от них уклоняться. Важно ввести ограничения в отношении стран, которые помогают россии.

Во-вторых, нужно ускорить разработку механизмов конфискации российских активов и направить их на восстановление Украины. Агрессор должен понести ответственность за свои действия и компенсировать ущерб нашему государству", — заявил Марченко.

Кроме того, в своей речи министр отметил, что украинская финансовая система находится в лучшем состоянии, чем год назад, а экономика демонстрирует постепенное восстановление.

Относительно выполнения бюджета Сергей Марченко отметил, что в текущем году внешнее финансирование поступает ритмично и предсказуемо, а внутренние доходы бюджета выросли, что в комплексе позволяет финансировать расходы госбюджета своевременно и в полном объеме.