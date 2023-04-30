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30 апреля 2023, 12:37 Читати українською

Марченко призвал ЕС ужесточить санкции против РФ и ускорить конфискацию ее активов

В ходе неофициальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС 29 апреля министр финансов Сергей Марченко призвал к ужесточению санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В ходе неофициальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС 29 апреля министр финансов Сергей Марченко призвал к ужесточению санкций против России.
Фото: mof.gov.ua

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Министр финансов призвал партнеров к ужесточению санкций против РФ, которая должна заплатить за ужасающие деяния в Украине.

«Во-первых, даже учитывая беспрецедентные санкции, они не оказали достаточно разрушительного влияния на экономику агрессора, как мы все ожидали. Мы должны сфокусироваться на усилении имплементации санкций и закрытии лазейок, позволяющих от них уклоняться. Важно ввести ограничения в отношении стран, которые помогают россии.

Во-вторых, нужно ускорить разработку механизмов конфискации российских активов и направить их на восстановление Украины. Агрессор должен понести ответственность за свои действия и компенсировать ущерб нашему государству", — заявил Марченко.

Кроме того, в своей речи министр отметил, что украинская финансовая система находится в лучшем состоянии, чем год назад, а экономика демонстрирует постепенное восстановление.

Относительно выполнения бюджета Сергей Марченко отметил, что в текущем году внешнее финансирование поступает ритмично и предсказуемо, а внутренние доходы бюджета выросли, что в комплексе позволяет финансировать расходы госбюджета своевременно и в полном объеме.

Добавляется, что в этом контексте Министр финансов призвал партнеров присоединиться к финансированию проектов Всемирного банка URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) и SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response). Фонды В Б созданы для мобилизации средств доноров на проекты по быстрому обновлению.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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