Bloomberg включил главу Binance в список финансовых титанов. Его состояние оценивается в $28,2 миллиарда

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным издания, годовой доход крупнейшей криптобиржи превышает $12 млрд.

Журналисты напомнили, что Чжао познакомился с цифровой валютой благодаря предпринимателю Бобби Ли во время игры в покер в Шанхае. До создания Binance бизнесмен работал в Bloomberg Tradebook, а позднее присоединился к специализирующейся на торговых системах платформе Fusion Systems.

Криптожурналист Колин Ву считает, что данные могут быть недостоверны, поскольку биржа не публикует свои финансовые показатели и долю Чжао.

Сам Чжао в Twitter опроверг информацию Bloomberg. Он заявил, что все цифры неверные и у него даже близко не так много средств.

4



Numbers all wrong. I don't have anywhere near as much. Don't know why they do this. 🤷‍♂️



Also, never viewed FTX as a rival. We welcome more (well run) exchanges in the space. pic.twitter.com/xfa31RZp7t