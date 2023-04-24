Twitter возвращает знаменитостям «синюю галочку» без оплаты за подписку

Twitter бесплатно добавил синие отметки верификации знаменитостям, в которых более миллиона подписчиков, а также страницам умерших знаменитостей и связанным с ними аккаунтам. Об этом сообщает Engadget.

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Кто получил галочку

Среди пользователей, получивших верификацию, но утверждающих, что не платили за эту услугу — писатель Нил Гейман, актер Рон Перлман, Массачусетский технологический институт и комик в Twitter — Dril.

Хотя впоследствии Dril потерял синюю отметку, похоже из-за того, что Пол Докни, руководящий аккаунтом писатель, сменил имя на slave to Woke.

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Кроме того, аккаунты, когда-то принадлежавшие Чедвику Боузману, Коби Брайанту и Энтони Бурдену — знаменитостям, умершим задолго до того, как Маск поглотил Twitter, — также были повторно верифицированы.

Такое же сообщение появляется, если нажать на любую из синих «галочек», связанных с этими аккаунтами. «Этот аккаунт подтвержден, поскольку он подписан на Twitter Blue и подтвержден его номер телефона».

Многие из тех, кто получил свою «галочку» бесплатно, расстроены тем, что создается впечатление, что они заплатили за Twitter Blue и привязали свой номер телефона.

Напомним

Как известно, ранее Twitter начала отбирать «галочки», подтверждающие верификацию учетных средств, у пользователей, которые за них не платят. Стоимость услуги — $8 в месяц.