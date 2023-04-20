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20 апреля 2023, 14:55 Читати українською

Microsoft удаляет Twitter из сервиса для рекламодателей. Маск пригрозил судом

Начиная с 25 апреля рекламодатели, использующие инструмент управления социальными сетями Microsoft, больше не смогут получить доступ к Twitter со своей панели инструментов. Об этом сообщает Engadget.

Начиная с 25 апреля рекламодатели, использующие инструмент управления социальными сетями Microsoft, больше не смогут получить доступ к Twitter со своей панели инструментов.
Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Microsoft объявила на своей странице рекламной платформы, что решение Smart Campaigns с многоплатформенным инструментом Digital Marketing Center перестанет поддерживать Twitter через несколько дней.

Это объявление появилось спустя почти месяц после того, как Twitter сообщил, что пользователям придется платить за доступ к его API. По данным издания Wired, самый дешевый пакет, доступный для них, стоит $42 тыс. в месяц.

Хотя сумма не выглядит слишком большой для Microsoft, похоже, что технологический гигант решил полностью отказаться от Twitter.

В результате этого рекламодатели больше не смогут использовать инструментарий Microsoft для создания, управления или планирования черновиков твитов, а также для просмотра предыдущих публикаций и действий. При этом в компании отметили, что другие каналы социальных сетей, такие как Facebook, Instagram и LinkedIn будут по-прежнему доступны.

Реакция Маска

Реакция Илона Маска, купившего Twitter в прошлом году за $44 млрд, не заставила себя долго ждать. Американский миллиардер пригрозил подать в суд на Microsoft.

«Они незаконно тренировались, используя данные Twitter. Время судебного разбирательства», — написал Маск.

Он не уточнил, зачем именно Microsoft использовала данные Twitter, но стоит отметить, что технический гигант является ключевым партнером OpenAI, разработчиком ChatGPT.

Читайте также: Twitter уволил более 80% работников после прихода Маска — BBC

Решение Microsoft было принято в очень неудачное для Twitter время. Веб-сайт стабильно теряет рекламодателей с момента прихода Маска, и, по данным аналитической компании Pathmatics от Sensor Tower, менее половины из 1000 лучших рекламодателей потратили деньги на рекламу в январе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
20 апреля 2023, 15:13
#
Успішний успіх.

Здається тут зараз ми бачемо талант саме Маска. Бо всі його попередні проекти були або започатковані до нього, або він в них не був одноосібнм керуючим.
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