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18 апреля 2023, 12:13 Читати українською

Маск планирует создать конкурента ChatGPT

Миллиардер Илон Маск заявил, что запустит платформу искусственного интеллекта (ИИ), которую он называет TruthGPT, чтобы бросить вызов таким чатам как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google. Об этом сообщает Reuters.

Миллиардер Илон Маск заявил, что запустит платформу искусственного интеллекта (ИИ), которую он называет TruthGPT, чтобы бросить вызов таким чатам как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google.
Фото: detector.media

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Он подверг критике компанию-разработчика системы ChatGPT за то, что «ИИ научился лжи» и заявил, что OpenAI превратилась в «закрытую» организацию, «тесно связанную с Майкрософт».

Маск также обвинил соучредителя Google Ларри Пейджа в несерьезном отношении к безопасности ИИ.

«Я собираюсь запустить что-то, что я называю TruthGPT, или максимально правдивый ИИ, пытающийся понять, как работает мир», — сказал Маск.

Он отметил, что TruthGPT «может быть лучшим путем к безопасности», который «вряд ли уничтожит людей».

«Это просто начинается поздно. Но я попробую создать третий вариант», — сказал Маск.

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Конкуренция

По данным источников Reuters, Маск переманивал исследователей ИИ из Google Alphabet, чтобы запустить стартап, конкурирующий с OpenAI.

Кроме того, в прошлом месяце Маск зарегистрировал фирму X.AI Corp в штате Невада, о чем свидетельствует государственная регистрация. В компании указана Маска как единственный директор.

Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но в 2018 году вышел из состава совета директоров компании. В 2019 году он заявил, что покинул OpenAI, поскольку ему нужно было сосредоточиться на Tesla и SpaceX.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zig4free
zig4free
18 апреля 2023, 12:34
#
Шось запіздали с новіной.
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