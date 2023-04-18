Миллиардер Илон Маск заявил, что запустит платформу искусственного интеллекта (ИИ), которую он называет TruthGPT, чтобы бросить вызов таким чатам как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google. Об этом сообщает Reuters.
Маск планирует создать конкурента ChatGPT
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Он подверг критике компанию-разработчика системы ChatGPT за то, что «ИИ научился лжи» и заявил, что OpenAI превратилась в «закрытую» организацию, «тесно связанную с Майкрософт».
Маск также обвинил соучредителя Google Ларри Пейджа в несерьезном отношении к безопасности ИИ.
«Я собираюсь запустить что-то, что я называю TruthGPT, или максимально правдивый ИИ, пытающийся понять, как работает мир», — сказал Маск.
Он отметил, что TruthGPT «может быть лучшим путем к безопасности», который «вряд ли уничтожит людей».
«Это просто начинается поздно. Но я попробую создать третий вариант», — сказал Маск.
Читайте также: Италия заблокировала ChatGPT из-за проблем с конфиденциальностью
Конкуренция
По данным источников Reuters, Маск переманивал исследователей ИИ из Google Alphabet, чтобы запустить стартап, конкурирующий с OpenAI.
Кроме того, в прошлом месяце Маск зарегистрировал фирму X.AI Corp в штате Невада, о чем свидетельствует государственная регистрация. В компании указана Маска как единственный директор.
Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но в 2018 году вышел из состава совета директоров компании. В 2019 году он заявил, что покинул OpenAI, поскольку ему нужно было сосредоточиться на Tesla и SpaceX.
Комментарии - 1