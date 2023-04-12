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12 апреля 2023, 18:05 Читати українською

OpenAI заплатит пользователям до $20 тысяч за обнаруженные баги в ChatGPT

OpenAI, компания-разработчик чат-бота ChatGPT, заплатит от $200 до $20 000 пользователям, которые сообщат об уязвимости в ее системе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

OpenAI, компания-разработчик чат-бота ChatGPT, заплатит от $200 до $20 000 пользователям, которые сообщат об уязвимости в ее системе искусственного интеллекта.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Программа OpenAI Bug Bounty, стартовавшая во вторник, будет предлагать вознаграждение пользователям в зависимости от серьезности ошибок.

«Технологические компании часто используют программы вознаграждения за исправление ошибок, чтобы привлечь программистов и „белых“ хакеров сообщать об ошибках в своих программных системах», — пишет агентство.

Согласно информации на платформе баг-баунти Bugcrowd, OpenAI пригласила исследователей пересмотреть определенную функциональность ChatGPT и структуру того, как системы OpenAI взаимодействуют и обмениваются данными с посторонними приложениями.

Бесплатный марафон для тех, кто хочет в IT, но еще сомневается

Это решение OpenAI приняла спустя несколько дней после того, как ChatGPT запретили в Италии по подозрению в нарушении правил конфиденциальности, что побудило регуляторов в других европейских странах внимательнее изучить услуги генеративного ИИ.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Европол предупредил о потенциальном злоупотреблении чат-ботом ChatGPT для попыток фишинга, дезинформации и киберпреступности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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