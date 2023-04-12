OpenAI, компания-разработчик чат-бота ChatGPT, заплатит от $200 до $20 000 пользователям, которые сообщат об уязвимости в ее системе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.
OpenAI заплатит пользователям до $20 тысяч за обнаруженные баги в ChatGPT
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Программа OpenAI Bug Bounty, стартовавшая во вторник, будет предлагать вознаграждение пользователям в зависимости от серьезности ошибок.
«Технологические компании часто используют программы вознаграждения за исправление ошибок, чтобы привлечь программистов и „белых“ хакеров сообщать об ошибках в своих программных системах», — пишет агентство.
Согласно информации на платформе баг-баунти Bugcrowd, OpenAI пригласила исследователей пересмотреть определенную функциональность ChatGPT и структуру того, как системы OpenAI взаимодействуют и обмениваются данными с посторонними приложениями.
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Это решение OpenAI приняла спустя несколько дней после того, как ChatGPT запретили в Италии по подозрению в нарушении правил конфиденциальности, что побудило регуляторов в других европейских странах внимательнее изучить услуги генеративного ИИ.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Европол предупредил о потенциальном злоупотреблении чат-ботом ChatGPT для попыток фишинга, дезинформации и киберпреступности.
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