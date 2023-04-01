Италия заблокировала ChatGPT из-за проблем с конфиденциальностью

Национальное управление по защите персональных данных Италии в пятницу, 31 марта, решило наложить временное ограничение на доступ к чату ChatGPT американской компании OpenAI из-за вероятного нарушения конфиденциальности. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

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Поводом для такого шага стала утечка данных пользователей чата 20 марта, в результате которого в свободном доступе на время оказалась информация о запросах и номерах банковских карт платных пользователей платформы.

«В связи с этим Управление по защите данных отмечает недостаточное информирование пользователей и всех заинтересованных лиц, чьи данные собирает OpenAI, но прежде всего отсутствие правовой базы, оправдывающей массовый сбор и хранение персональных данных с целью „обучения“ алгоритмов, лежащие в основе работы платформы», — заявил регулятор.

Также отмечается, что чатбот может предоставлять несоответствующую информацию фактическим данным, а также отсутствует контроль использования ChatGPT детьми младше 13 лет.

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OpenAI могут оштрафовать

«OpenAI не основана в ЕС, однако она назначила представителя в Европейской экономической зоне. Он должен будет сообщить итальянскому SA в течение 20 дней о мерах, принятых для выполнения приказа, иначе может быть наложен штраф в размере до 20 млн евро или 4% от глобального годового оборота», — говорится в сообщении.