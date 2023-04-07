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7 апреля 2023, 19:12 Читати українською

Один из спутников Starlink вышел из строя и упал на Землю. То же самое может случиться еще с 14 аппаратами (видео)

Астрономом из Калифорнии запечатлел на видео, как один из новых интернет-спутников Starlink Илона Маска сходит с орбиты, падает на Землю и сгорает в атмосфере. Об этом сообщает Daily Mail.

Астрономом из Калифорнии запечатлел на видео, как один из новых интернет-спутников Starlink Илона Маска сходит с орбиты, падает на Землю и сгорает в атмосфере.
Фото: minprom.ua

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Устройство является одним из аппаратов SpaceX V2 Mini, новейшей моделью, и, по словам Илона Маска, у него проблемы.

Астроном и астрофизик из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл заявил журналистам, что этот спутник вышел на орбиту только в прошлом месяце.

«21 аппарат запустили 27 февраля, и у целой кучи из них были проблемы, но только один упал, а остальные удерживаются в подвешенном орбитальном состоянии, пока SpaceX решает, можно ли их починить», — сказал он.

МакДауэлл добавил, что, по крайней мере, еще 14 спутников Starlink имеют проблемы и готовы выйти на пенсию.

Хотя Starlink V2 Mini являются новыми, Маск ранее сообщал, что новые модели «испытывают некоторые проблемы», которые могут заставить SpaceX покинуть орбиту.

«В Starlink V2 много новых технологий, поэтому, как и ожидалось, у нас возникли некоторые проблемы», — написал миллиардер в Твиттере 22 марта.

Напомним

Ранее «Мифнин» писал о том, что спутниковая система Starlink запустила новый тариф Starlink Roam, позволяющий использовать терминал из любой точки мира.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Сергій Т
Сергій Т
7 апреля 2023, 21:23
#
Одиниці з тисяч — це менше одного відсотка і у межах допустимого.
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