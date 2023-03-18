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18 марта 2023, 17:12 Читати українською

Starlink запустила глобальный роуминг

Спутниковая система Starlink запустила новый тариф Starlink Roam, позволяющий использовать терминал из любой точки мира. Об этом компания SpaceX заявила в Twitter.

Спутниковая система Starlink запустила новый тариф Starlink Roam, позволяющий использовать терминал из любой точки мира.
Фото: SpaceX

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«Теперь Starlink предлагает возможность глобального роуминга для путешествующих клиентов в места, где соединение было ненадежным или совсем недоступным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи получат высокоскоростной интернет с низкой задержкой в большем радиусе. Фактически система будет подключаться к большему количеству спутников, что обеспечит непрерывное соединение.

Читайте также: SpaceX ограничила использование Украиной интернета Starlink для дронов — Reuters

Цена

Пользование глобальным роумингом обойдется пользователям в $200 в месяц, что на $50 дороже его регионального аналога. Глобальный роуминг доступен только с портативным оборудованием, стоимость которого составляет $599.

Но его нельзя использовать при движении. Если вы хотите иметь возможность пользоваться Starlink в находящемся в движении транспортном средстве, то нужно приобрести плоский высокопроизводительный терминал (Flat High Performance Starlink) за $2 500.

В настоящее время тариф Starlink Roam доступен для заказа и использования на отдельных рынках. Карту покрытия можно посмотреть по этой ссылке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Сергій Т
Сергій Т
18 марта 2023, 18:35
#
Ще також можна придбати: Неотслеживаемый блок NS9 Star Pass (векторные кристаллы и пломбы Империи на месте).
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