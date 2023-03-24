Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам Айбокс Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 24 марта 2023 начинает выплаты гарантированных сумм вкладчикам АО « Айбокс Банк ». Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

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«Фонд гарантирования вкладов начинает выплату гарантированных сумм вкладчикам АО „Айбокс Банк“ по всем вкладам, независимо от срока их действия. Все его вкладчики-физлица, в том числе физические лица-предприниматели, могут обращаться за своими вкладами с 24 марта», — говорится в сообщении.

В Фонде также напомнили, что вкладчики Айбокс Банка получат свои вклады в полном размере вне зависимости от сумм на счетах, поскольку на банк распространяются нормы законодательства о стопроцентных гарантиях, введенных на время действия военного положения и три месяца после его завершения.

Сумма возмещения по вкладам в банке предварительно составляет 295 млн. грн.

Список банков-агентов — по ссылке.

Получить возмещение вкладчики могут дистанционно без физического посещения отделения банка. Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента:

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Напомним

«Минфин» писал, что 7 марта 2023 года правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии в Айбокс Банке и его ликвидации.

8 марта Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в офисах и отделениях Айбокс Банка, подозреваемого в содействии игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов в размере 400 млн грн.