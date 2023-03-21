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21 марта 2023, 17:40 Читати українською

OpenAI: модели GPT повлияют на 80% рабочих мест в США

В OpenAI считают, что подавляющее большинство американских работников в той или иной степени автоматизируют ряд своих задач с помощью моделей GPT. Об этом говорится в совместном исследовании компании и Пенсильванского университета, пишет Forklog.

В OpenAI считают, что подавляющее большинство американских работников в той или иной степени автоматизируют ряд своих задач с помощью моделей GPT.

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Эксперты утверждают, что большие языковые модели затронут 10% задач 80% американцев. Для 19% сотрудников показатель составит по крайней мере 50%, добавили они.

В исследовании говорится, что GPT воздействует в большей степени на профессии с высоким уровнем зарплат, при этом, распространяясь, почти на все отрасли. По словам ученых, большие языковые модели — это технологии общего назначения. Они сравнили их появление с изобретением парового двигателя или печатного станка.

Исследователи использовали базу данных O*NET, содержащую список из 1016 профессий со стандартизированными описаниями. Затем эксперты и GPT-4 аннотировали задачи, связанные с каждой из позиций.

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После этого они постарались определить, где модель может сэкономить время в каждой профессии как минимум на 50% без потери качества выполнения работы.

«Важность науки и навыков критического мышления резко отрицательно связана с воздействием [GPT]. Требующие этих навыков профессии с меньшей вероятностью будут затронуты современными языковыми моделями», — пишут исследователи.

В работе также говорится, что знания в области программирования и письма, наоборот, демонстрируют сильную положительную связь. Ученые предполагают, что такая деятельность более подвержена влиянию языковых моделей.

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Профессии с наибольшим воздействием включают:

  • математиков;
  • налоговых инспекторов;
  • писателей;
  • веб-дизайнеров;
  • бухгалтеров;
  • журналистов;
  • секретарей по правовым вопросам.

К профессиям с меньшей подверженностью влиянию GPT относятся графические дизайнеры, специалисты по поисковому маркетингу и финансовые менеджеры.

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Исследователи также перечислили общие ожидания от влияния больших языковых моделей на различные отрасли. По их словам, распространение GPT больше всего затронет сервисы обработки данных, издательское дело и страховые компании. Наименьшее влияние приходится на производство продуктов питания, изделий из дерева и вспомогательную деятельность для сельского и лесного хозяйства.

Эксперты признают, что исследование имеет ограничения. По их словам, аннотаторы были знакомы с возможностями моделей и не принадлежали к некоторым измеряемым профессиям.

Другое ограничение заключается в чувствительности GPT-4 к формулировке и составу подсказки. Также алгоритм склонен к выдумыванию информации.

Тем не менее ученые уверены, что воздействие больших языковых моделей будет всеобъемлющим.

«Их растущий экономический эффект сохранится и увеличится, даже если мы остановим разработку новых возможностей сегодня», — считают исследователи.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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An GenShuo
An GenShuo
21 марта 2023, 18:26
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Революція штучного інтелекту на підході.
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