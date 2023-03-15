OpenAI выпустила новую версию GPT-4: быстрее и умнее

Компания OpenAI, разработчик лингвистической ШІ-модели GPT-3.5, на которой работает популярный чат-бот ChatGPT, выпустила ее новую версию: GPT-4. Об этом говорится на официальном сайте компании.

► Читайте телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Технология GPT-4 будет гораздо мощнее предыдущей, и еще больше будет напоминать человека в своих ответах. Также она будет предлагать ответы быстрее ChatGPT.

Пока GPT-4 будет доступен только для пользователей платной версии чат-бота, стоимость которой составляет 20 долларов в месяц. Однако новый чат-бот уже встроен в Bing — поисковую платформу компании Microsoft. Недавно Microsoft вложил в компанию OpenAI 10 млрд долларов.

Напомним

ChatGPT появился в открытом доступе в ноябре 2022 года — и тех пор им начали пользоваться миллионы людей по всему миру. У чат-бота есть версии, работающие на нескольких языках, в том числе и на украинском.