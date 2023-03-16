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16 марта 2023, 18:44 Читати українською

Apple работает над собственным ChatGPT для Siri, но есть большие проблемы

Apple тестирует генеративные концепции искусственного интеллекта, которые однажды могут быть предназначены для Siri, невзирая на фундаментальные проблемы в конструкции виртуального помощника. Об этом сообщает Macrumors.

Apple тестирует генеративные концепции искусственного интеллекта, которые однажды могут быть предназначены для Siri, невзирая на фундаментальные проблемы в конструкции виртуального помощника.
Фото: techtoday.in.ua

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На фоне успеха ChatGPT все больше компаний активизируют собственные усилия по созданию ИИ-технологий и Apple не исключение. Инженеры «яблочной» компании, включая команду, занимающуюся ‌Siri‌, «еженедельно» тестируют концепции генеративных языковых моделей.

Проблемы Siri‌

При этом Siri столкнулась с многочисленными препятствиями на пути к существенным улучшениям. В разговоре с New York Times бывший инженер Apple Джон Берки, работавший над 'Siri' и ответственный за ее усовершенствование в 2014 году, пояснил, что голосовой помощник построен на «угловатом коде, для базового обновления которого нужны недели».

«Громоздкий дизайн» виртуального ассистента очень усложнял инженерам добавление новых функций. Например, база данных Siri содержит большой список фраз почти двумя десятками языков, что делает ее «одним большим снежным комом». Берки добавил, что если кто-то захочет добавить слово в базу данных Siri, «оно собирается в одну большую кучу».

Это означает, что такие простые обновления, как добавление новых фраз в набор данных, требуют перестройки всей базы данных Siri, которая может занять до шести недель. Добавление более сложных функций, таких как новые инструменты поиска, может занять целый год.

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Как следствие, не было пути для Siri стать «творческим помощником», как ChatGPT, считает бывший инженер Apple.

Следует отметить, что другие виртуальные ассистенты, такие как Alexa и Google Assistant тоже не добились большого успеха.

В этом месяце исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла сказал в интервью The Financial Times, что голосовые помощники «тупые, как камень».

Microsoft тесно сотрудничает с OpenAI, инвестировав $13 млрд в стартап и включив его технологию в поисковик Bing, а также другие свои продукты.

Напомним

«Минфин» писал о том, что компания OpenAI, разработчик лингвистической ШИ-модели GPT-3.5, где работает популярный чат-бот ChatGPT, выпустила ее новую версию: GPT-4. Отмечается, что технология GPT-4 будет гораздо мощнее предыдущей, и еще больше будет напоминать человека в своих ответах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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gavinrardred
gavinrardred
16 марта 2023, 23:52
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