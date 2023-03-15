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15 марта 2023, 14:00 Читати українською

Минцифры тестирует ChatGPT для предоставления услуг украинцам в «Дие»

Команда Минцифры видит варианты использования ChatGPT в «Дие» и уже внедряет их. Об этом сказал герой нового ютуб-проекта Forbes «Business Breakfast с Владимиром Федориным», министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Forbes.

Команда Минцифры видит варианты использования ChatGPT в «Дие» и уже внедряет их.

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Что известно

Работа над введением ChatGPT в работу министерства ведется вместе с компанией Microsoft, отметил Михаил Федоров.

Уже обсуждается внедрение чата в работу контакт-центра Минцифры.

В дальнейшем планируется внедрение ChatGPT для анализа услуг, за которыми обращаются граждане Украины, чтобы добавлять их в электронные сервисы государства.

Читайте: OpenAI выпустила новую версию GPT-4: быстрее и умнее

Напомним

14 марта компания OpenAI, разработчик лингвистической ШИ модели GPT-3.5, где работает популярный чат-бот ChatGPT, выпустила ее новую версию: GPT-4.

ChatGPT появился в открытом доступе в ноябре 2022 года и с тех пор им стали пользоваться миллионы людей по всему миру.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Сергій Т
Сергій Т
15 марта 2023, 17:47
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Дія — чудовий проект, постійне вдосконалення — невід'ємна його властивість.
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