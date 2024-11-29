Діджиталізація нерухомості, або Як інвестувати у віллу на Балі від $50

Через війну та зростаючу інфляцію все більше українців цікавляться інвестуванням у закордонну нерухомість. У таку, яка дозволить зберегти зароблені статки та приноситиме стабільний і пасивний прибуток. Ідеальний варіант — курортні об‘єкти на популярних туристичних локаціях, на кшталт Балі, Іспанії чи Чорногорії. Але для більшості така інвестиція є непідйомною через поріг входу в декілька десятків, а іноді й сотень тисяч доларів. Утім, почали набирати популярності сервіси, які вирішують цю проблему. Завдяки дольовому інвестуванню і технологіям цифровізації нерухомості вони роблять такі інвестиції доступними для кожного бажаючого із сумою всього від $50. Один із таких прикладів — платформа Binaryx. Що це і як працює? Розбір «Мінфіну».

Як працює дольове інвестування?

На заході інвестування в нерухомість з невеликим чеком відбувається через REIT (real estate investment trust). Це професійні інвестфонди, які керують нерухомістю та виплачують дивіденди своїм вкладникам. Такий вид інвестування більше схожий на придбання акцій на фондовому ринку.



Є й інша модель — «Краудінвестинг». Це коли сотні людей можуть купувати або інвестувати в нерухомість, отримуючи прибуток пропорційно своїй купленній частці. Все це відбувається онлайн, треба лише пройти просту реєстрацію та верифікацію, а далі все схоже на покупку в інтернет-магазині.

Управлінням таких об'єктів нерухомості займаються професійні керуючі компанії. Вкладнику треба лише вибрати об'єкт та отримувати пасивний дохід від оренди або збільшення вартості обʼєкта.

Сьогодні мова піде про прогресивнішу модель дольового інвестування — у токенізовану нерухомість.

Що таке токенізація нерухомості?

Токенізація нерухомості — це перехід прав власності на нерухомість у цифровий формат завдяки технологіям блокчейну.

Працює це так. Власність на певний об‘єкт нерухомості «відцифровується» та реєструється у вигляді смарт-контракту на блокчейні. Кожен об'єкт нерухомості поділяється на рівні частки — токени. Токен — це цифровий актив, який реєструється у публічному реєстрі або відкритій базі даних на технології блокчейн (незмінні блоки інформації у мережі, які неможливо відкоригувати або видалити). Ці частки (токени) зберігаються на акаунті власника і юридично підтверджують його володіння нерухомістю.

Все це працює через спеціальний запрограмований контракт — смарт-контракт — незмінну програму, яка автоматично реалізує угоди між сторонами без посередників. Це дозволяє не підписувати право власності на нерухомість у нотаріуса. Сам смарт-контракт юридично прив’язує власника токенів до неї.

Під кожен об'єкт нерухомості створюється DAO LLC — новітній американський варіант ТОВ (товариства з обмеженою відповідальністю) з обов’язковою наявністю смарт-контракту та токенами, як цифрового підтвердження володіння компанією. Простіше кажучи, американська ТОВ стає володарем нерухомості, і кожен, хто хоче стати співвласником цієї нерухомості, через токени купляє частину цієї ТОВ-ки.

Таким чином, кожен будинок ділиться на частки — токени. Власник таких токенів нерухомості стає співвласником нерухомості у реальному світі.

Завдяки цифровізації володіння ТОВ компанією (а в даному випадку нерухомістю на її балансі) інвестори можуть легко купувати та продавати свою частку прав на будинок, віллу, отримуючи швидкий, прозорий і позбавлений зайвої бюрократії процес. Ця технологія відкриває нові перспективи для глобального ринку нерухомості та інших цінних активів, роблячи його доступнішим для інвесторів із усього світу.

Це щось нове чи вже десь застосовується?

Така практика працює у багатьох країнах, де розвинене законодавство про цифрові активи. Насамперед у США.

Ось декілька відомих прикладів. Компанія RealT (realt.co), яка понад 5 років працює в США та Панамі, токенізувала нерухомості на понад $100 мільйонів. Або заснована у 2016 році компанія Propy.com, яка цифровізує нерухомість через токени NFT і вже залучила у неї понад $18 мільйонів інвестицій. Чи Lofty.ai, яка пройшла відомий американський стартап-акселератор YC і з 2018 року токенізувала нерухомості на понад $44 мільйони.

Також цей ринок активно розвивається в Європі. Більшість європейських компаній, як і Binaryx Platform, працюють 1−2 роки.

Що таке Binaryx Platform?

Binaryx Platform — це розроблена українцями платформа, яка дозволяє інвестувати у частки токенізованої нерухомості від $50 у популярних туристичних локаціях і отримувати пасивний дохід. Завдяки цьому можна стати співвласником нерухомості з мінімальним капіталом.

Наприклад, є обʼєкт нерухомості на Балі, який коштує $195 000. При токенізації власність на нього розподіляється на 3 900 токенів вартістю в $50 кожен, після чого в нього можуть спільно інвестувати сотні людей та отримувати прибуток, відповідно до розміру своєї частки в об'єкті.

Що за нерухомість і де знаходиться?

Мова про дохідну нерухомість (вілли, готелі) у популярних туристичних локаціях: Балі, Чорногорія, Туреччина, а також Іспанія та Таїланд (у найближчому майбутньому). Ці курорти стабільно приваблюють туристів, тому нерухомість там забезпечує стабільний дохід від оренди та збереження капіталу.

Наприклад, минулого 2023 року Індонезію відвідали понад 11 мільйонів туристів, прогноз на цей рік ще більший — 13 мільйонів. А ціна на землю тут не падала в ціні навіть під час пандемії ковіду.

А скільки можна заробити?

Щодо прибутковості — наразі доступні два варіанти інвестицій:

Орендна нерухомість. Цей формат дозволяє купляти частки у вже працюючих об'єктах та отримувати дохід у розмірі 8−12% річних у доларах. А головне — не треба чекати на нарахування дивідендів. Нерухомість вже здається на Booking.com та Airbn, тому можна отримувати дохід із першого дня. Цей варіант підійде для інвесторів, які шукають стабільний прибуток із мінімальними ризиками. Також вкладники в орендну нерухомість можуть у будь-який момент продати свої токени й завершити інвестицію.

Об'єкти на етапі будівництва. Цей варіант забезпечує потенційно у 2−4 раза вищу дохідність, ніж у випадку з орендною нерухомістю, — 20−30% річних у доларах. Проте потрібно враховувати період від 6 до 18 місяців (залежно від проєкту), протягом якого об'єкт будуватиметься.

Хто клієнти Binaryx?

Платформа об'єднує клієнтів із різних куточків світу. Основна аудиторія — це українці, проте Binaryx є також популярною серед інвесторів із Німеччини та Франції. Найчастіше це люди віком 30−45 років, які добре розбираються в технологіях, працюють повний робочий день або займаються підприємництвом, і не мають часу займатися активними інвестиціями. Значну частину аудиторії становлять IT-спеціалісти, які особливо цінують технологічні переваги сервісу.

Завдяки доступному порогу входу — лише $50 — більшість клієнтів починають із невеликих сум, таких як $1 000, $3 000 або $5 000, і поступово збільшують свої інвестиції. Крім того, зараз Binaryx пропонує реферальну програму, що дозволяє отримувати 5% бонусів від кожної покупки токенів вашими рефералами.

Як продати токени, якщо мені потрібні гроші?

Це досить легко зробити. На Binaryx є P2P-ринок, де інвестори можуть викупати один у одного частки. Зазвичай токени викуповуються протягом 1−5 годин. Наразі через високий попит на вторинному ринку платформа розробляє механіку сповіщень про можливість придбати токени. Також співвласники нерухомості можуть анонсувати продаж певних часток у закритому чаті лендлордів.

Токенізація сама собою додає ринку ліквідності, адже інвестор може продати свою частку на вторинному ринку платформи, не чекаючи на фізичний продаж всієї нерухомості. «Часто буває так, що клієнти полюють за токенами нерухомості з великим відсотком річної дохідності і їх майже відразу викупають», — каже Олег Курченко, співзасновник та CEO Binaryx.

Наскільки це безпечно?

Безпечність інвестицій забезпечується відразу декількома чинниками.

Сама технологія блокчейн. Блокчейн — це незмінний реєстр, який дозволяє зберігати інформацію про володіння токенами і гарантує, що ці дані залишаються децентралізованими та доступними для всіх користувачів у будь-який момент часу. Це гарантує повну безпеку та прозорість володіння.

Binaryx Platform взяла від web3 найкраще, щоб надати можливість людям інвестувати спільно, легко та безпечно.

Ретельна перевірка об‘єктів нерухомості. Binaryx проводить ретельну перевірку нерухомості, яка пропонується до інвестування. Платформа співпрацює з локальними експертами, які оцінюють місцевий ринок, визначають попит, підбирають надійних забудовників із перевіреною репутацією. Взагалі перевірка всіх об‘єктів відбувається за 30+ критеріями.

Професійні керуючі. Об'єктами опікуються досвідчені керуючі компанії, які займаються їх обслуговуванням та заповненням, здаючи їх в аренду через популярні агрегатори Airbnb та Booking.

Захист прав власності за законодавством США. Перед публікацією на Binaryx під кожний об‘єкт нерухомості створюється юридична особа (LLC, або ТОВ) в США у штаті Вайомінг. Останній був обраний через свою прогресивність у питаннях регуляції цифрових активів. Це перший штат, де юридично визнали організаційно-правову форму компанії, акції якої можливо випустити в цифровому форматі — тобто у вигляді токенів. Взагалі у Вайомінгу діють понад 20 різних законів про блокчейн і криптовалюту, податкові пільги та ліцензування, які роблять інвестування захищеним.

Загальні враження

Що в результаті?

Платформа Binaryx надає можливість долучитися до глобального ринку нерухомості, пропонує пасивний прибуток у валюті від оренди та зростання ринкової вартості обраних об'єктів, а також гарантує захист інвестицій завдяки блокчейну. Причому ця опція доступна всім без виключення, адже починати інвестувати можна навіть з невеликими сумами від $50. Модель дольового інвестування дозволяє диверсифікувати свій портфель, а Р2Р-ринок Binaryx гарантує простий вихід із інвестиції у будь-який момент.

Готові спробувати? Тоді перегляньте перелік об'єктів, які доступні для інвестування.