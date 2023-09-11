8 млн «квадратів» нерухомості та інше: як хочуть керувати держвласністю

Процес реформи Фонду держмайна наразі активно триває. 30 травня Рада прийняла законопроєкт № 8250 , який направлений на покращення управлінської структури ФДМУ, відновлення «великої» приватизації, а також ефективнішу роботу з підсанкційним майном. Що саме змінить реформа?

Повноваження Фонду значно збільшилися, зокрема, завдяки можливості самостійно приймати рішення щодо підсанкційного майна (продаж, оренда, чи управління), отримані кошти від якого спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Успішність нового напрямку роботи Фонду можна буде оцінити в процесі продажу конфіскованих російських активів, таких як Демурінський ГЗК чи ТРЦ Ocean Plaza.

Наступний етап реформи Фонду держмайна передбачає подальшу централізацію, управління державною власністю, зокрема, створення:

Суверенного фонду України,

Земельного банку,

Інвестиційного фонду нерухомості.

Зупинимось на цих ініціативах детальніше.

Суверенний фонд України

План ФДМУ полягає у створенні фінансової інституції, який об'єднає стратегічні державні підприємства, що не підлягають приватизації. Ці підприємства («національні чемпіони») будуть об'єднані за галузевим принципом — енергетика, інфраструктура, гірничодобувна промисловість, хімія та добрива і сільське господарство.

Наразі розробляється законопроєкт, що визначатиме критерії стратегічних державних підприємств, які будуть включені до Суверенного фонду. Насамперед, це будуть:

природні монополії,

підприємства паливно-енергетичного комплексу (атомні електростанції та гідроелектростанції),

авіаційна та ракетно-космічна промисловість,

трубопроводи,

поштові та транспортні оператори.

Поки що можна тільки прогнозувати, скільки підприємств об'єднає Суверенний фонд, але, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в управлінні держави перебуває понад 3 600 об'єктів, 109 із яких визначені стратегічними та не підлягають приватизації. Понад 600 підприємств в галузі енергетики, оборонного комплексу та інші залишатимуться в управлінні держави до кінця воєнного стану. До цього списку також можуть додатися конфісковані російські активи, зокрема, на тимчасово окупованих територіях.

Керівництво ФДМУ наводить приклад сінгапурського суверенного фонду Temasek, який керує активами на $382 млрд. Цей фонд створено у 1974 році, він об'єднав сінгапурські державні компанії і спромігся зробити з них регіональних та глобальних лідерів у своїх галузях. Успіх цього фонду базувався на багатьох складових, але головними з них були зростання економіки Сінгапуру, завдяки швидкій індустріалізації, та талановита команда управлінців фонду.

Наразі важко порівнювати умови Сінгапуру та нашої держави, насамперед, через те, що українські державні підприємства зазнали значних збитків через російську агресію, і до закінчення війни навряд чи зможуть генерувати значні прибутки. Ключовими факторами у роботі Суверенного фонду будуть якість кадрових призначень та транспарентність роботи нової інституції, зокрема, відсутність у прийнятті інвестиційних рішень політичного впливу.

Фонд держмайна пропонує подолання корупційних схем у користуванні державними землями сільськогосподарського призначення шляхом їх консолідації під своїм управлінням та здавання в суборенду на відкритих онлайн-аукціонах.

Наразі під управлінням ФДМУ перебуває 370 тис га державної сільськогосподарської землі, загалом заплановане збільшення до 700 тис га, враховуючи тимчасово окуповані території. Ця реформа дозволяє значно збільшити прибутки державного та місцевих бюджетів, завдяки ринковим ставкам на оренду державної землі.

Очікуваний економічний ефект оцінюється у 7 млрд грн. Але будь-яка централізація створює нові корупційні ризики, тому успіх реформи можна буде оцінити за попитом на онлайн-аукціонах, які планують розпочати у 2024 році.

Інвестиційний фонд нерухомості

Як і в ситуації з державною землею, для державної нерухомості необхідна консолідація, аудит та ефективний менеджмент. ФДМУ, зокрема, планує виступати агентом із управління нерухомістю, яку використовують державні органи. Обсяг державної нерухомості оцінюється у розмірі приблизно 8 млн кв м.

Для порівняння: житловий фонд Києва складає близько 60 млн кв м. Пріоритетом має стати, насамперед, продаж та оренда державної нерухомості за ринковими ставками. Але потрібно враховувати той факт, що вартість нерухомості, особливо в прифронтових регіонах, в умовах війни значно знизилася. Так само в умовах високих військових ризиків навряд чи можна очікувати черг із інвесторів, які будуть зацікавлені купити державне майно.

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Важливим аспектом реформи ФДМУ є створення прозорої та конкурентоспроможної системи підбору керівників підприємств. Зокрема, було анонсовано затвердження нової системи відбору з використанням коефіцієнтів, які враховують освіту, досвід роботи та особисті якості кандидатів. Особлива увага громадськості має бути приділена прозорому відбору наглядових рад для підприємств в управлінні ФДМУ, насамперед, тих, які увійдуть до Суверенного фонду України. Так само до призначень менеджменту буде прикута увага наших міжнародних партнерів, які визначатимуть обсяги надання допомоги, залежно від корупційних ризиків.

Чому важливо провести реформу управління держвласністю

В умовах повномасштабної війни, на якій зосереджені основні зусилля держави, не варто сподіватися на швидкий приплив приватних інвестицій, зокрема, у державні підприємства. Однак, реформа управління державною власністю, яка розпочалась в Україні, є важливим кроком до відновлення економіки після перемоги.

По-перше, вона спрямована на ліквідацію корупційних схем, які довгі роки використовувалися для збагачення наближених до влади осіб. Це важливо, адже саме корупція є одним із головних чинників, що стримує розвиток української економіки.

По-друге, реформа передбачає створення нових механізмів залучення коштів, зокрема, в державні підприємства. Це дасть змогу залучити до української економіки іноземні інвестиції, необхідні для її відновлення.

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Успіх реформи значною мірою залежить від того, наскільки ефективно вона буде реалізована. Зокрема, важливо забезпечити прозорість і конкурентоспроможність процесів приватизації та управління державними підприємствами.