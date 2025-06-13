Після тривалих та безрезультатних переговорів США та Ірану про згортання ядерної програми, армія Ізраїлю завдала удару по ключових іранських військових та ядерних об'єктах. До чого це може призвести на ринках, розповів співзасновник компанії HUG'S Ерік Найман.
Війна Ізраїлю проти Ірану: 5 сценаріїв для інвесторів
1. Чорний лебідь
Найгірше з найгіршого
- Велика війна, у яку втягуються США та інші.
- Ормуз перекритий, нафта > 200$.
- Світова рецесія, логістичний шок.
Ймовірність ~10%.
2. Довга проксі-війна
- Ізраїль та Іран обмежено б'ють один по одному, активізуються Хезболла/Хамас/єменські хусити.
- Нафта 100−130$.
- Фінансові ринки та економіка хвилюються регулярно та часто штормить.
Ймовірність ~25%.
Реакція на перші два сценарії
Людям: майте фінансовий резерв на 3−6 міс. життя. Інвесторам: Зменшити ризики. Спокійно, без паніки, завжди готові до гіршого.
3. Коротка ескалація
- Ізраїль вибиває ядерні об'єкти, Іран відповідає ракетами.
- Через 7−14 днів — переговори.
- Нафта «стрибає» до 80−100 $ і відкочується.
Ймовірність ~35%. (базовий сценарій)
4. Керований обмін
- Один-два взаємні удари.
- Тиск ООН/США/Китаю — «стоп».
- Нафта та ринки за місяць повертаються до норми.
Ймовірність ~20%.
Реакція на сценарії 3−4.
Людям: Скористайтеся ситуацією, щоби почати інвестувати. Інвесторам: Викуповуємо просідання і продовжуємо активно стежити за ринком праці США.
5. Швидке згасання
- Символічна відповідь Ірану → дипломатія.
- Ринки зітхають, нафта та золото вже у понеділок повернуться до звичайного рівня.
- Для більшості — це просто інфошум.
Ймовірність ~10%.
Головне, у будь-якому випадку. Паніка завжди дорожча за план. Готуй «план B» спокійно, а не в день заголовків.
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Наприклад, про ризик різкого зростання нафтових цін профільні видання писали давно. І причина була простою — дуже багато гравців почали грати на зниження нафтових цін. І сьогодні зранку їх винесли.
Коментарі - 2
Якщо буде довготривала війна дуже здивуюсь.
Дебіли в світі одні — це одічалі ну, можливо, Північна корея, решта то таке. КНР завойовує не шляхом війни.
Найгірше з найгіршого
Велика війна, у яку втягуються США та інші.
Ормуз перекритий, нафта > 200$.
Світова рецесія, логістичний шок.
Ймовірність ~10%.»
Ну нехай ***, іран же підтримує кацапстан ракетами і дронами, а так з їх боку мордор буде отримувати менше, штати зараз заблокували нам допомогу (принаймні на даний момент) на 300 мільйонів доларів і об`єктивно штати все більше показують і нам, і ЄС, що штатам байдуже і їх цікавлять суто власні інтереси і проблеми всередині штатів. Тут або НАТО розчавить іран, або штати і Ізраїль будуть так само чавити іран, так так, вони ядерна держава, але навіть удари дронами і ракетами по ядерній недодержаві кацапстану не спровокували ядерну війну, тому цей варіант Україну теж би (на папері) влаштував. Бо об`єктивно НАТО все більш хитається, на відміну від ЄС котрі виділяють на свою оборонку мільярди вже, ЄС може перетворитися з суто торговельного до повноцінного військового блоку, де їм штати не потрібні.
«5. Швидке згасання
Символічна відповідь Ірану → дипломатія.
Ринки зітхають, нафта та золото вже у понеділок повернуться до звичайного рівня.
Для більшості — це просто інфошум.
Ймовірність ~10%.»
Щось не схоже, що Ізраїль буде терпіти таке, ну принаймні зараз.