Війна Ізраїлю проти Ірану: 5 сценаріїв для інвесторів

Після тривалих та безрезультатних переговорів США та Ірану про згортання ядерної програми, армія Ізраїлю завдала удару по ключових іранських військових та ядерних об'єктах. До чого це може призвести на ринках, розповів співзасновник компанії HUG'S Ерік Найман.

1. Чорний лебідь

Найгірше з найгіршого

Велика війна, у яку втягуються США та інші.

Ормуз перекритий, нафта > 200$.

Світова рецесія, логістичний шок.

Ймовірність ~10%.

2. Довга проксі-війна

Ізраїль та Іран обмежено б'ють один по одному, активізуються Хезболла/Хамас/єменські хусити.

Нафта 100−130$.

Фінансові ринки та економіка хвилюються регулярно та часто штормить.

Ймовірність ~25%.​

Реакція на перші два сценарії

Людям: майте фінансовий резерв на 3−6 міс. життя. Інвесторам: Зменшити ризики. Спокійно, без паніки, завжди готові до гіршого.

3. Коротка ескалація

Ізраїль вибиває ядерні об'єкти, Іран відповідає ракетами.

Через 7−14 днів — переговори.

Нафта «стрибає» до 80−100 $ і відкочується.

Ймовірність ~35%. (базовий сценарій)

4. Керований обмін

Один-два взаємні удари.

Тиск ООН/США/Китаю — «стоп».

Нафта та ринки за місяць повертаються до норми.

Ймовірність ~20%.

Реакція на сценарії 3−4.

Людям: Скористайтеся ситуацією, щоби почати інвестувати. Інвесторам: Викуповуємо просідання і продовжуємо активно стежити за ринком праці США.

5. Швидке згасання

Символічна відповідь Ірану → дипломатія.

Ринки зітхають, нафта та золото вже у понеділок повернуться до звичайного рівня.

Для більшості — це просто інфошум.

Ймовірність ~10%.

Головне, у будь-якому випадку. Паніка завжди дорожча за план. Готуй «план B» спокійно, а не в день заголовків.

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Наприклад, про ризик різкого зростання нафтових цін профільні видання писали давно. І причина була простою — дуже багато гравців почали грати на зниження нафтових цін. І сьогодні зранку їх винесли.