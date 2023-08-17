ЄС хоче відмовитись від «золотих віз»: чому їх продовжують масово видавати

Попит на «золоті візи» в європейських країнах як ніколи високий, а видачі таких віз б'ють рекорди, незважаючи на заклики Євросоюзу їх заборонити. Чим викликана підвищена увага до європейських програм інвестицій і що на них чекає в найближчому майбутньому, розповів Bloomberg. «Мінфін» наводить скорочений переклад статті.

«Золоті візи» дозволяють заможним іноземцям отримати візи, посвідки на проживання і, в перспективі, громадянство за інвестиції в місцеву нерухомість або фінансові активи — наприклад, місцеві компанії. При цьому умов, окрім потрібних сум, не так багато: деякі програми вимагають присутності в країні не більше як тиждень на рік. У 2011—2019 роках через такі програми громадянство країн Євросоюзу набули понад 132 тис. осіб.

Критики неодноразово вказували на те, що ці програми спричиняють зростання цін на нерухомість у популярних у претендентів країнах, а регулювання сфери подання «золотих віз» не завжди є ефективним. Члени Європарламенту та Єврокомісії закликали країни ЄС закрити відповідні програми, Ірландія та Велика Британія вже це зробили.

Війна росії з Україною викликала додатковий інтерес до «золотих віз», оскільки, як висловилася бельгійський депутат Саскія Брікмонт, це «потенційний спосіб для олігархів, злочинців і корумпованих політиків» «купити собі шлях до Європи і відмити там свої гроші, імідж і особистість».

Заклики позбутися «золотих віз» набирають обертів. Влада Португалії в лютому оголосила про підготовку до згортання програми. Греція поки що вирішила ускладнити умови участі в ній, підвищивши мінімальну суму інвестицій в окремих районах країни з €250 тис. до €500 тис. Чорногорія зобов'язалася завершити свою програму, а Іспанія поки що обирає між збільшенням обсягу інвестицій удвічі — до €1 млн, та згортанням програми.

Незважаючи на це, не можна однозначно стверджувати, що отримати «золоту візу» стало важче.

«Ми не спостерігаємо будь-яких істотних змін у складності отримання візи», — підтверджує Патрісія Касабурі, керуючий директор імміграційної консалтингової компанії Global Citizen Solutions.

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Боротьба косметичними заходами

Ухвалений у країнах ЄС закон про обмеження «золотих віз», насправді, виявився не таким вже й жорстким. Португалія в липні закрила можливість для інвестицій у нерухомість, проте, зберегла можливість для іноземців отримати дозвіл на проживання в обмін на інвестиції від €500 тис. у місцеві компанії або фонди, не пов'язані з нерухомістю. Нідерланди, як і раніше, приймають заявки на «золоті візи», як і Чорногорія.

Кіпр вніс незначні зміни до умов своєї програми у травні поточного року, але вона, як і раніше, працює. Болгарія, яка у 2021 році закрила програму громадянства в обмін на інвестиції, у 2023-му знову її запустила. Мальта продовжує видавати «золоті візи» та відмовляється змінювати умови, незважаючи на заклики Єврокомісії.

Підвищення порогів для інвестицій, як це нещодавно зробила Греція, не вважається серйозним фактором стримування.

«Для людей зі статками від $5 до 7 млн, багатших мільйонерів, інвестиції у розмірі $500 тис. для отримання посвідки на проживання в ЄС — це нормально», — сказав Нурі Кац, засновник канадської імміграційної консалтингової компанії Apex Capital Partners.

І навіть ті країни, які згорнули цю програму, мають інші варіанти для іноземних громадян, включаючи «візи цифрових кочівників», якими можуть скористатися фахівці, які працюють віддалено.

Крім того, є інвесторські візи, які дозволяють набути статусу резидента. І хоча у цих варіантів умови жорсткіші, ніж у програми «золотих віз», вони користуються все більшою популярністю.

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Друге дихання другого громадянства

Всупереч закликам, що регулярно звучать останні пару років, із боку європейських політиків закрити програми надання громадянства в обмін на інвестиції, у них, схоже, відкрилося друге дихання.

Так, у першій половині поточного року, за даними лондонської фірми Get Golden Visa, кількість запитів на отримання «золотої візи» в Португалії та Греції зросла на 127%, порівнюючи з аналогічним періодом 2022 року. За даними консалтингової компанії Henley & Partners, інтерес до «золотих віз» Італії досяг історичного максимуму і кількість відповідних запитів зросла на 125%. За оцінками Global Citizen Solutions, кількість запитів на отримання громадянства Португалії в обмін на інвестиції, порівнюючи з минулим роком, зросла на 20%.

Зростає не лише кількість запитів. За даними уряду Португалії, лише у травні цього року було видано 180 «золотих віз» — це рекорд декількох останніх років.

У Греції за аналогічний період було видано 412 «золотих віз», і це на 87% більше, ніж роком раніше.

Іспанія за 2022 рік видала 2 462 «золоті візи», що на 60% більше, ніж у 2021 році. Італія, яка запустила програму надання громадянства в обмін на інвестиції у 2018 році, у 2022 році видала «золоті візи» 79 претендентам, і це вдвічі більше, ніж у 2021 році, і найвищий показник за весь час роботи програми.

Занадто вигідно, щоб скасувати

Фахівці з питань імміграції, зазначає Bloomberg, не очікують найближчими роками повного згортання програм інвестицій в обмін на громадянство, і головна причина у тому, які гроші за цим стоять. За останні десять років європейські країни, які надають «золоті візи», отримали через ці програми близько 25 млрд євро прямих інвестицій.

За словами професора Університету Брістоля Вілла Харві, «уряди хочуть показати, що вони займають жорстку позицію щодо „золотих віз“, але такі візи є важливими для ослаблених економік, тому багато країн ЄС, зрештою, опиняються в амбівалентній позиції». Маючи великий борг і низькі темпи зростання, і намагаючись при цьому досягти мети щодо зниження викидів, багато країн просто змушені залучати іноземний капітал.

І якщо «золоті візи» скасувати, доведеться запроваджувати якісь інші програми, які стимулюють іноземні інвестиції. Але якщо європейські програми все ж таки будуть згорнуті або їх умови стануть занадто жорсткими, тоді, на думку експертів, є й інші привабливі країни та регіони, включаючи Латинську Америку або ОАЕ, які зроблять вигідні пропозиції в обмін на інвестиції.

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