Різке зниження дохідності облігацій США, спекуляції та прогнози ФРС неабияк збентежили інвесторів. Чому стався обвал трежеріс та які стратегії можуть зарадити під час паніки ринку — розібрали з інвестиційним експертом Євгенієм Тригубченко.
Обвал US Treasuries: чому це сталося та чи варто ще купувати бонди
Чому падали Treasuries
Минулого тижня ми спостерігали значне зростання цін на облігації та, відповідно, падіння відсоткових дохідностей, оскільки ці величини є обернено пропорційними.
Дохідність коротких та середньострокових трежеріс впала сильніше, ніж довгострокових.
Серед основних причин цього явища ми можемо виділити:
- Емоційну реакцію на низку слабших макроекономічних даних.
- Попит на UST, як на захисний актив.
- Ймовірну технічну ліквідацію позицій.
Дохідність UST
На графіку ви можете побачити пунктирною лінією рівень дохідності тиждень тому, а зеленою — актуальний рівень. Цей графік створено на основі даних від Bloomberg для порівняння змін дохідності американських державних облігацій різної дюрації (від 6 місяців і до 30 років) за останній тиждень.
Ціни на UST
Також варто звернути увагу на динаміку цін на трежеріс. На графіку вище — зростання минулого тижня випусків 2, 5 та 10-річних облігацій.
Нахил кривої облігації нормалізується, і це можемо побачити на графіку нижче, який демонструє спред між 10-річними та 2-річними облігаціями.
Щодо очікуваних змін у макроданих, то зниження ставки ФРС на 125 б.п. до кінця цього року вже закладено до цін облігацій.
Тепер у середньостроковій перспективі (середина 2026 року) ринок очікує на ставку ФРС в районі 2,8%. Хоча ще два місяці тому ринок очікував на 3,8% в той самий час.
Тому сьогодні на ринку облігацій можемо спостерігати спекуляції щодо позачергового зниження облікової ставки у США, а це, зі свого боку, драйвить ціни на ринку облігацій.
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Панічний афект ринку
Ринок, схоже, занадто перенервував, і на цій панічній ноті перемістив значні капітали в облігації, чим підвищив їх ціну й знизив дохідність. Якщо мова не йде про рецесію, то дохідність за довгими трежеріс зараз вже занадто низька.
Звісно, у разі різкого сповільнення економіки ми можемо побачити дохідність 10-річних облігацій на рівні 3,5−3,75%, але більшу частину падіння дохідностей ми вже пройшли, і до того ж є досить високий ризик того, що дохідності довгострокових облігацій відскочуть назад в міру стабілізації емоцій на фондовому ринку.
Тому, за наявними цінами, купівля довгострокових трежеріс, з погляду на співвідношення прибутковості та ризику, виглядає невиправданою. До того ж позачергове зниження облікової ставки уже враховано в їх ціну, а ця подія може і не відбутися. Оптимальним рішенням в цій ситуації виглядають середньострокові трежеріс, адже ризик у них значно нижчий і співвідношення ризику до прибутку є привабливішим.
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