Обвал US Treasuries: чому це сталося та чи варто ще купувати бонди

Різке зниження дохідності облігацій США, спекуляції та прогнози ФРС неабияк збентежили інвесторів. Чому стався обвал трежеріс та які стратегії можуть зарадити під час паніки ринку — розібрали з інвестиційним експертом Євгенієм Тригубченко.

Чому падали Treasuries

Минулого тижня ми спостерігали значне зростання цін на облігації та, відповідно, падіння відсоткових дохідностей, оскільки ці величини є обернено пропорційними.

Дохідність коротких та середньострокових трежеріс впала сильніше, ніж довгострокових.

Серед основних причин цього явища ми можемо виділити:

Емоційну реакцію на низку слабших макроекономічних даних. Попит на UST, як на захисний актив. Ймовірну технічну ліквідацію позицій.

Дохідність UST

На графіку ви можете побачити пунктирною лінією рівень дохідності тиждень тому, а зеленою — актуальний рівень. Цей графік створено на основі даних від Bloomberg для порівняння змін дохідності американських державних облігацій різної дюрації (від 6 місяців і до 30 років) за останній тиждень.

Ціни на UST

Також варто звернути увагу на динаміку цін на трежеріс. На графіку вище — зростання минулого тижня випусків 2, 5 та 10-річних облігацій.

Нахил кривої облігації нормалізується, і це можемо побачити на графіку нижче, який демонструє спред між 10-річними та 2-річними облігаціями.

Щодо очікуваних змін у макроданих, то зниження ставки ФРС на 125 б.п. до кінця цього року вже закладено до цін облігацій.

Тепер у середньостроковій перспективі (середина 2026 року) ринок очікує на ставку ФРС в районі 2,8%. Хоча ще два місяці тому ринок очікував на 3,8% в той самий час.

Тому сьогодні на ринку облігацій можемо спостерігати спекуляції щодо позачергового зниження облікової ставки у США, а це, зі свого боку, драйвить ціни на ринку облігацій.

Читайте також: Світовими ринками пронеслося цунамі: як це позначиться на Україні

Панічний афект ринку

Ринок, схоже, занадто перенервував, і на цій панічній ноті перемістив значні капітали в облігації, чим підвищив їх ціну й знизив дохідність. Якщо мова не йде про рецесію, то дохідність за довгими трежеріс зараз вже занадто низька.

Звісно, у разі різкого сповільнення економіки ми можемо побачити дохідність 10-річних облігацій на рівні 3,5−3,75%, але більшу частину падіння дохідностей ми вже пройшли, і до того ж є досить високий ризик того, що дохідності довгострокових облігацій відскочуть назад в міру стабілізації емоцій на фондовому ринку.

Тому, за наявними цінами, купівля довгострокових трежеріс, з погляду на співвідношення прибутковості та ризику, виглядає невиправданою. До того ж позачергове зниження облікової ставки уже враховано в їх ціну, а ця подія може і не відбутися. Оптимальним рішенням в цій ситуації виглядають середньострокові трежеріс, адже ризик у них значно нижчий і співвідношення ризику до прибутку є привабливішим.