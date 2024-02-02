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2 лютого 2024, 8:50

Як інвестувати в нерухомість на Канарах, маючи лише €810

Нерухомість Тенеріфе — найбільшого острова Канарського архіпелагу — дедалі більше привертає увагу іноземних інвесторів. Квадратні метри цієї сонячної та гостинної частини Іспанії можуть приносити дохід понад 17% річних. При цьому, щоб почати інвестувати в нерухомість Тенеріфе, не обов’язково мати мільйонний капітал. Стартувати можна зі значно доступнішим бюджетом. Як це зробити, розкажемо разом із експертами Metroventa — платформи для інвестування в європейську нерухомість.

Нерухомість Тенеріфе — найбільшого острова Канарського архіпелагу — дедалі більше привертає увагу іноземних інвесторів.

Чому варто інвестувати в Тенеріфе

Переваги Тенеріфе можна перераховувати до нескінченності. Але варто зупинитися на ключових, які лежать в основі затребуваності цього острова серед інвесторів та покупців житла з усього світу.

  1. Острів вічної весни. Унікальність Тенеріфе у тому, що острів поділений на понад 14 кліматичних зон, через що природа тут дуже різноманітна. Північна частина багата різноманітною рослинністю, південна — яскравим та спекотним сонцем. У першій — клімат вологий та прохолодний, у другій — сухий та сонячний. При цьому на острові панує комфортна температура — від +22° до +29°. Тому сюди постійно їдуть туристи з усього світу за теплом і приємним відпочинком.

  2. Популярність цілий рік. Важливим фактором інвестиційної привабливості Тенеріфе є його цілорічна затребуваність. Близько 6 мільйонів людей щороку приїжджають сюди, незалежно від сезону. Багато хто залишається на весь зимовий період або й взагалі на постійне проживання. Тому місцева нерухомість має попит 365 днів на рік.

  1. Нижчі податки — більші доходи. Інвестувати у нерухомість Тенеріфе значно вигідніше, ніж в інших регіонах. Особлива економічна зона Канарських островів (ZEC) забезпечує на острові пільгове оподаткування. ПДВ, яке для континентальної Іспанії становить 21%, 10% та 4%, тут не застосовується. Натомість, є спеціальний непрямий податок (IGIC) із загальною ставкою 4−7%.

  2. Можливість заробити на зростанні вартості квадратного метра. Вартість іспанської нерухомості постійно зростає. Особливо вдалим для квадратних метрів Тенеріфе виявився 2023 рік, коли ціни збільшилися на 15,9% і досягли свого історичного значення 2 432 €/кв м. У поточному році експерти говорять про можливе сповільнення іспанського ринку, втім, не факт, що це торкнеться острівної частини. Постійний потік туристів і попит на квадратні метри продовжуватиме висхідні тенденції. Інакше кажучи, інвестори можуть розраховувати на зростання вартості своєї нерухомості і збільшення доходу від вкладень.

  3. Унікальні інвестиційні можливості. Прийнято вважати, що інвестиції у нерухомість Канарських островів та їх перлину Тенеріфе — це дорого, таку розкіш можуть дозволити собі тільки дуже багаті люди. Тепер цей стереотип розбито вщент. Стартувати можна навіть менше, ніж з €1 тис. Таку можливість відкриває платформа для інвестування в європейську нерухомість Metroventa. Як саме вона працює і що пропонує?

Як працює Metroventa

Красоти Тенеріфе та його широкі інвестиційні можливості привернули увагу двох підприємців — Владислава Позднякова та Михайла Луканя. Так з’явився проєкт у сфері нерухомості — Metroventa (із іспанської буквально «продаж метра»).

Працює Metroventa наступним чином: компанія шукає на всьому острові у вдалих локаціях недооцінені вілли. Переважно, вони дешевше коштують через те, що недобудовані, пошкоджені або у них відсутній якісний ремонту. Далі компанія викуповує вілли за свій рахунок, проводить ремонт, облаштовує меблями і технікою для комфортного відпочинку й проживання туристів.

Вартість вілли ділиться на 1000 рівних частин і пропонується інвестору. Інвестор може викупити стільки часток, скільки забажає. З кожної з них він отримуватиме щомісяця прибуток від оренди.

«Metroventa — це велика інвестиційна платформа, яка дозволяє інвестувати в дохідну нерухомість Іспанії. Щоб такі інвестиції були ефективними, потрібна велика експертність та велика професійна команда. Тут є дуже складні процеси — від вибору вілли, до її перевірки, від отримання ліцензії на подобову здачу в оренду до її правильного доведення до стану, придатного для експлуатації. Це все ми повністю беремо на себе», — підкреслює співзасновник компанії Михайло Лукань.

«Команда спрощує усі процедури забезпечення вілл, їх ремонт та страхування, операційні питання щодо оренди. З вас лише інвестиція. З нас — дохід 17,1% річних», — доповнює Владислав Поздняков.

Як заробляти разом із Metroventa

Проєкт Metroventa почав працювати з листопада 2023 року. Проте, навіть за такий короткий час через платформу проінвестували вже більше сотні клієнтів. Наразі можна вкластися в частинки двох різних вілл на острові Тенеріфе: Carmen та Dictator. Один із об'єктів вже зданий повністю в оренду на перше півріччя 2024 року. Це свідчить, що вілли користуються попитом серед туристів, а тому не пустуватимуть.

Поріг входу в інвестицію — від 810 €. Саме стільки коштує частка у запропонованих віллах. Цілком підйомно для будь-кого, хто став на шлях інвестування. Бо саме зробити інвестиції доступними є однією з цілей платформи Metroventa.

Інвестувати можна на будь-яку суму, дохідність залишається незмінною — орієнтовно 17,1% на рік. Сюди входить як стабільний рентний дохід від оренди нерухомості — 7,9% річних, так і спекулятивний дохід — 9,2% — від зростання вартості нерухомості.

За безпеку інвестицій можна не хвилюватися, вони гарантуються іспанським законодавством. Підкріплює довіру, звісно, репутація власників і чималі суми дивідендів, які вже виплатила компанія інвесторам.

«Документально наша бізнес-модель базується на договорі конвертованої позики, який клієнт підписує з іспанською компанією, що є власником віл. Згідно іспанського законодавства, компанія зобов'язана повернути кошти, відповідно до договору у вказаний термін, незалежно від того, що буде на ринку нерухомості через певний час. Європейська юрисдикція, де закон завжди на стороні інвестора, першочергово!», — підкреслює Владислав Поздняков.

Стати власником активу — простіше простого, потрібно зробити лише 4 кроки:

Крок 1. Обрати об'єкти з каталогу Metroventa, розрахувати на калькуляторі дохідність та визначити, яку суму є бажання інвестувати.

Крок 2. Заповнити анкету інвестора, завантажити документи в особистий кабінет (паспорт та ІПН) та пройти верифікацію.

Крок 3. Після перевірки документів та авторизації в особистий кабінет інвестора надійде підтвердження та договір, із яким потрібно ознайомитися та підписати.

Крок 4. Потрібно внести суму, зазначену в договорі. На цьому процес купівлі завершено. З цього моменту інвестор — власник частини нерухомості на Тенеріфе і починає отримувати стабільний прибуток кожного місяця.

«На Тенеріфе стабільно зростає вартість нерухомості та оренди, через рік інвестор впевнено зможе продати свої частинки та отримати свій спекулятивний дохід і дивіденди», — запевняють засновники Metroventa.

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