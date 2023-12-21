Розпочатий НБУ сезон зниження ставок позначився і на ринку держоблігацій: Мінфін вже тестує можливість поступового зменшення дохідності ОВДП. Як на це реагують приватні інвестори та яким паперам віддавали перевагу у грудні, «Мінфіну» розповів Андрій Величко, керівник брокерського підрозділу ICU.
Підсумки грудня на ринку ОВДП: топ-5 найпопулярніших випусків у приватних інвесторів
Лідер грудня — папери з погашенням
Очікуваний лідер грудня, з огляду на планомірне зниження облікової ставки за останній квартал і відповідне зниження дохідностей ОВДП.
В ці папери зараз заходять клієнти, які остаточно вирішили, що кращої ставки вже не буде, і бажають зафіксувати максимальну дохідність на майбутні 3,5 роки.
Дохідність за цими паперами складає 19,3%.
На другому місці — військові ОВДП із погашенням
Гарні папери з цілком зрозумілим терміном інвестування. Велика кількість інвесторів керується саме горизонтом в 6 місяців, оскільки не розуміє, які майбутні виклики чекають на Україну, та як вони можуть вплинути на економіку і національну валюту, зокрема.
Дохідність за цими паперами — 16%.
На третьому місці — військові ОВДП із погашенням
Це найкоротші папери, що є на ринку. В них заходять як інвестори-початківці, які тільки тестують вкладення в ОВДП, так й інвестори, які ще не визначились стосовно тривалішого терміну розміщення.
Дохідність за цими паперами — 13,5%.
На четвертому місці — військові ОВДП із погашенням
Короткі папери на 4,5 місяці, які фундаментально не відрізняються від паперів із іншими короткими термінами.
Дохідність — 15,5%.
На п’ятому місці — військові ОВДП із погашенням
Дохідність — 16%.
Резюмуючи грудень, ми бачимо, що інвестори поділились на два табори:
- перші визначились, в якій валюті вони хочуть тримати кошти, та, розуміючи тренд на зниження ставок, намагаються зафіксувати найбільшу відсоткову ставку на ринку ОВДП;
- другі ще не визначились з тривалішим терміном інвестування та майбутнім своїх коштів, і розглядають горизонт для вкладень від 3 до 6 місяців.
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Облікова ставка
Підбиваючи підсумки року за обліковою ставкою, можна констатувати, що динаміка рішень була достатньо прогнозованою, і лише іноді комітет із монетарної політики дивував нас стрімкими рішеннями.
Облікова ставка на початок року — 25%.
Облікова ставка на кінець року — 15% (вчергове знизилась
Інфляція
Зниження облікової ставки рухала, насамперед, низька споживча інфляція, яка станом
Аналітики ICU очікують, що впродовж 2024-го споживча інфляція залишатиметься в діапазоні 6−7%. І вже в другому півріччі прискориться до 10%.
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ТОП-3 фінансових джерел бюджету України на кінець 2023 року
- Європейський союз — $17,883 млрд (653,210 млрд грн)*,
- ОВДП — $14,723 млрд (537,297 млрд грн)*,
- США — $10,900 млрд (398,579 млрд грн)*.
*Станом на 15.12.2023
Фінансування України міжнародними партнерами:
- 2023 рік — $31,095 млрд,
- 2024 рік — $38,434 млрд.
Якщо порівняти 2023 та 2024 рік, бачимо, що допомога має зрости на $7,339 млрд. У 2024 році Україна має отримати подальшу фінансову допомогу від Європи та США, але у 2025-му динаміка вже відрізнятиметься від попередніх років, зовнішня допомога почне суттєво зменшуватися, і тут вже є над чим задуматись Міністерству фінансів.
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Курс
За останній місяць бачимо невелике послаблення гривні:
- Курс НБУ на 21.11. 2023 — 36,0496,
- Курс НБУ
на 19.12.2023— 37,1924.
На міжбанку — аналогічна картинка, де гривня станом
За прогнозами аналітичного департаменту ICU, НБУ й надалі матиме змогу повністю контролювати валютний ринок та навіть зможе зробити суттєві кроки у напрямку валютної лібералізації. Також наразі склалися всі необхідні передумови для помірної та керованої девальвації гривні, і, за нашими прогнозами, курс наприкінці 2024 року складе близько 41 грн/$.
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