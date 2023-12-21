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21 грудня 2023, 15:04

Підсумки грудня на ринку ОВДП: топ-5 найпопулярніших випусків у приватних інвесторів

Розпочатий НБУ сезон зниження ставок позначився і на ринку держоблігацій: Мінфін вже тестує можливість поступового зменшення дохідності ОВДП. Як на це реагують приватні інвестори та яким паперам віддавали перевагу у грудні, «Мінфіну» розповів Андрій Величко, керівник брокерського підрозділу ICU.

Розпочатий НБУ сезон зниження ставок позначився і на ринку держоблігацій: Мінфін вже тестує можливість поступового зменшення дохідності ОВДП.

Лідер грудня — папери з погашенням 24.02.2027 року.

Очікуваний лідер грудня, з огляду на планомірне зниження облікової ставки за останній квартал і відповідне зниження дохідностей ОВДП.

В ці папери зараз заходять клієнти, які остаточно вирішили, що кращої ставки вже не буде, і бажають зафіксувати максимальну дохідність на майбутні 3,5 роки.

Дохідність за цими паперами складає 19,3%.

На другому місці — військові ОВДП із погашенням 05.06.2024 року.

Гарні папери з цілком зрозумілим терміном інвестування. Велика кількість інвесторів керується саме горизонтом в 6 місяців, оскільки не розуміє, які майбутні виклики чекають на Україну, та як вони можуть вплинути на економіку і національну валюту, зокрема.

Дохідність за цими паперами — 16%.

На третьому місці — військові ОВДП із погашенням 13.03.2024 року.

Це найкоротші папери, що є на ринку. В них заходять як інвестори-початківці, які тільки тестують вкладення в ОВДП, так й інвестори, які ще не визначились стосовно тривалішого терміну розміщення.

Дохідність за цими паперами — 13,5%.

На четвертому місці — військові ОВДП із погашенням 01.05.2024 року.

Короткі папери на 4,5 місяці, які фундаментально не відрізняються від паперів із іншими короткими термінами.

Дохідність — 15,5%.

На п’ятому місці — військові ОВДП із погашенням 26.06.2024 року.

Дохідність — 16%.

Резюмуючи грудень, ми бачимо, що інвестори поділились на два табори:

  • перші визначились, в якій валюті вони хочуть тримати кошти, та, розуміючи тренд на зниження ставок, намагаються зафіксувати найбільшу відсоткову ставку на ринку ОВДП;
  • другі ще не визначились з тривалішим терміном інвестування та майбутнім своїх коштів, і розглядають горизонт для вкладень від 3 до 6 місяців.

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Облікова ставка

Підбиваючи підсумки року за обліковою ставкою, можна констатувати, що динаміка рішень була достатньо прогнозованою, і лише іноді комітет із монетарної політики дивував нас стрімкими рішеннями.

Облікова ставка на початок року — 25%.

Облікова ставка на кінець року — 15% (вчергове знизилась 14.12.2024 року).

Інфляція

Зниження облікової ставки рухала, насамперед, низька споживча інфляція, яка станом на 19.12.2023 в Україні складає 5,1%. Наприкінці минулого року вона була 26,6%.

Аналітики ICU очікують, що впродовж 2024-го споживча інфляція залишатиметься в діапазоні 6−7%. І вже в другому півріччі прискориться до 10%.

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ТОП-3 фінансових джерел бюджету України на кінець 2023 року

  1. Європейський союз — $17,883 млрд (653,210 млрд грн)*,
  2. ОВДП — $14,723 млрд (537,297 млрд грн)*,
  3. США — $10,900 млрд (398,579 млрд грн)*.

*Станом на 15.12.2023

Фінансування України міжнародними партнерами:

  • 2023 рік — $31,095 млрд,
  • 2024 рік — $38,434 млрд.

Якщо порівняти 2023 та 2024 рік, бачимо, що допомога має зрости на $7,339 млрд. У 2024 році Україна має отримати подальшу фінансову допомогу від Європи та США, але у 2025-му динаміка вже відрізнятиметься від попередніх років, зовнішня допомога почне суттєво зменшуватися, і тут вже є над чим задуматись Міністерству фінансів.

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Курс

За останній місяць бачимо невелике послаблення гривні:

  • Курс НБУ на 21.11. 2023 — 36,0496,
  • Курс НБУ на 19.12.2023 — 37,1924.

На міжбанку — аналогічна картинка, де гривня станом на 19.12.2023 року активно слабшає і перебуває в коридорі 37,36−37,38.

За прогнозами аналітичного департаменту ICU, НБУ й надалі матиме змогу повністю контролювати валютний ринок та навіть зможе зробити суттєві кроки у напрямку валютної лібералізації. Також наразі склалися всі необхідні передумови для помірної та керованої девальвації гривні, і, за нашими прогнозами, курс наприкінці 2024 року складе близько 41 грн/$.

Автор:
Величко Андрій
Керівник брокерського підрозділу ICU Величко Андрій
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