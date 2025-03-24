Депозити для бізнесу: що банки пропонують у 2025 році

Навіть у розпал повномасштабної війни бізнес продовжує нарощувати обсяги коштів у банках. Із початку минулого року загальна сума на рахунках юридичних осіб зросла майже на 19%, частина з яких зберігається на строкових депозитах. «Мінфін» з’ясував, які умови їх розміщення пропонують бізнесу банки, з якими ризиками тут можна зіткнутися та як їх мінімізувати.

Бізнес дедалі більше зберігає гроші в банках

За офіційними даними, на початок 2025 року підприємства зберігають на банківських рахунках 1,49 трлн грн. Це майже на 19% більше, ніж роком раніше, і у понад удвічі перевищує показники, зафіксовані до повномасштабного вторгнення.

Більшу частину коштів — 77,5% — компанії тримають на поточних рахунках, решту — на депозитах. На строкових вкладах бізнес зберігає сьогодні понад 313 млрд грн, що на 28 млрд більше, ніж на початку 2024 року, і на 200 млрд більше, ніж на початку повномасштабної війни.

Загальну тенденцію зростання вкладів підтверджують і дані окремих банків. Наприклад, за період 2021−2024 рр. портфель депозитів юридичних осіб у Креді Агріколь Банку зріс учетверо, в абанк — вдвічі.

Банкіри зазначають, що серед строкових депозитів найбільший попит мають короткострокові вклади на 3−6 місяців. Валютою розміщення здебільшого є гривня. Це пояснюється декількома чинниками.

По-перше, ставки за гривневими вкладами значно вищі, ніж за валютними: 9,6% і 0,7% — за 3-місячними, та 9,8% і 0,9% — за 6-місячними вкладами відповідно (середньоринкові ставки).

По-друге, більшість бізнес-операцій в Україні здійснюється саме в національній валюті, тож валютні депозити є актуальнішими для компаній-експортерів. Однак навіть вони, отримавши валютний виторг, потребують гривні для виплати зарплат, закупівлі сировини, матеріалів та розрахунків із контрагентами всередині країни. Крім того, ліквідність валютних депозитів обмежується регуляторними вимогами НБУ, що може впливати на доступність цих коштів.

Ще одним важливим чинником вибору національної валюти є фінансова стратегія компанії: якщо вона не має значних валютних зобов’язань за імпортом, ризик девальвації гривні для неї є мінімальним.

Отже, бізнес прагне зберігати ліквідність та мати швидкий доступ до своїх коштів. І у короткостроковій перспективі компаніям вигідніше отримувати дохід від вкладів у гривні, оскільки такі депозити забезпечують вищу прибутковість.

Що потрібно знати про гарантії

Юридичні особи, які розміщують депозити в банках, мають враховувати важливий нюанс: гарантії Фонду гарантування вкладів поширюються лише на фізичних осіб та фізосіб-підприємців. Це означає, що останнім, у разі банкрутства банку, Фонд повністю компенсує вклад разом із нарахованими відсотками.

Однак для бізнесу таких гарантій немає. Якщо банк стане неплатоспроможним, підприємства зможуть повернути кошти лише за рахунок ліквідаційної маси, причому у черзі на відшкодування вони стоять далеко не першими. Спочатку закриваються борги за зарплатами, потім компенсуються виплати Фонду гарантування вкладів фізособам, далі повертаються кошти НБУ, і лише після цього, якщо залишаться активи, може дійти черга до бізнесу.

Тому, на відміну від фізичних осіб, які можуть покладатися на гарантії Фонду, корпоративним клієнтам необхідно ретельно оцінювати надійність банку, перш ніж розміщувати в ньому свої кошти.

Одне з перших, на що варто звернути увагу, — статус банку. Варто перевірити, чи входить він до переліку системно важливих, який визначає НБУ. Такі банки відіграють ключову роль у фінансовій системі, тому регулятор висуває до них підвищені вимоги та здійснює ретельний нагляд. До списку системних входять 15 банків. Окрім вже згаданих Креді Агріколь Банк та абанк, в ньому також Приватбанк, Ощадбанк, Кредобанк, ОТП Банк, «Південний», ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс Банк, Таскомбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Укрсиббанк, Універсал Банк.

Ще один важливий критерій — динаміка активів і доходів. Якщо активи банку скорочуються, а його діяльність є збитковою, це тривожний сигнал. Надійніше працювати з установами, які демонструють стабільні фінансові показники, адже це свідчить і про довіру клієнтів, і про ефективність управління.

Ось показники зростання активів і прибутку Креді Агріколь Банк:

Ті ж цифри в абанку:

Як бачимо, позитивна (за виключенням кризового 2022 року) динаміка важливих показників за обома банками доводить ефективність їх бізнес-моделей, свідчить про дисципліноване управління ризиками та довіру клієнтів.

Додатково можна врахувати й інші чинники. Зокрема, ознайомитися з кредитним рейтингом обраної фінансової установи. Не буде зайвим також переглянути рейтинги від «Мінфіну». Перший — Рейтинг стійкості банків, який портал оновлює щоквартально. За підсумками 3 кварталу 2024 року, Креді Агріколь входить до трійки лідерів рейтингу.

Щодо абанк, то він вже другий рік поспіль очолює Народний рейтинг банків, який створюється на основі відгуків відвідувачів «Мінфіну» про якість обслуговування в банках.

Які ставки пропонують банки

Ставки за депозитами для ФОП і юридичних осіб у більшості українських банків зазвичай нижчі, ніж для фізичних осіб. Зазвичай, бізнесу пропонують на 1−2% менше, навіть у тій самій фінансовій установі.

Втім, для компаній також існують вигідні пропозиції та різні варіанти розміщення коштів, які можна вибрати, залежно від фінансових потреб і стратегії.