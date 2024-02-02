П'ятничний обвал євро у світі та зниження долара в Україні: які цінники виставлять обмінники

Євро падає надвечір п'ятниці. Чому, як це позначиться на готівковому ринку і яким буде курс цими вихідними — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

За минулий тиждень на валютному ринку України гривня дещо зміцнила свої позиції. Якщо подивитися лише на курси початку торгів понеділка, 29 січня, та завершення п'ятничної сесії, 2 лютого, то котирування продажу безготівкового долара просіли майже на 29 копійок — із 37,75/37,79 до 37,47/37,505 гривень.

А курс продажу євро на міжбанку за цей же період упав на 41 копійку — з 40,9172/40,9492 до 40,5013/40,5354 гривень до закриття п'ятничної сесії.

Важливу роль у такому пристойному просіданні євро відіграли міжнародні торги саме п'ятниці, коли до вечора євро щодо долара швидко обвалився з 1,0885 до 1,0795. І за рахунок автоматичного перерахунку співвідношення євро/долар (падіння майже на 1 американський цент) та курсу долар/гривня на міжбанку (курс продажу долара просів за п'ятницю майже на 17 копійок) це лише посилило ситуативне падіння євро щодо гривні за цей період.

При цьому готівковий ринок реагував на все досить спокійно, і ввечері 2-го лютого обмінники фінкомпаній продавали долар без жодного ажіотажу за 38,05−38,15 гривень, а євро — за 41,55−41,70 гривень.

На курс долара на міжбанку та опосередковано на офіційний курс гривні вже традиційно впливав НБУ своїми інтервенціями та їх цінниками. А на курс євро — поведінка пари євро/долар напередодні, під час та відразу після коментарів голови Федрезерва США щодо рішень американського регулятора щодо ставок (31 січня).

Графік пари євро/долар 26 січня — 2 лютого:

Український міжбанк за євро:

Офіційний курс долара та євро щодо гривні:

У результаті, тиждень можна назвати досить позитивним для гривні, та ще й з урахуванням прояснення ситуації навколо обсягів міжнародної фінансової допомоги Україні від Євросоюзу у розмірі 50 млрд євро протягом 4 років.

Щоб завершити огляд ситуації на валютному ринку останніх днів, варто зазначити, що з глобальних факторів, які вплинули на поведінку долара та євро у світі, і опосередковано — в Україні, головним було те, що і ЄЦБ (ще 25 січня), і ФРС США (31 січня) зберегли свої відсоткові ставки на тому самому рівні.

Нагадаю, що за ЄЦБ зараз базова ставка 4,5% річних, за маржинальною кредитною лінією — 4,75%, за депозитною лінією — 4%. А за ФРС збережено діапазон 5,25%-5,5% річних. Тобто ставки в доларі зараз продовжують залишатися вищими, ніж у євро, що призводить до підвищеного інтересу інвесторів до частини американських інструментів та перетікання капіталів у США.

Саме такий ситуативний розклад, та ще й на економічних даних щодо ЄС та США, частково і призвів до різкого зміцнення цієї п'ятниці позицій долара щодо євро майже на 1 американський цент, що чимало в умовах західних ринків.

Але варто розуміти, що учасники ринку закладали до своїх розрахунків збереження ставок і ЄЦБ, і ФРС США. Тобто цими днями для всіх гравців було важливішим навіть не саме рішення обох регуляторів, а саме бачення ЄЦБ та ФРС США щодо часу початку періоду зниження ключових ставок. І схоже, американці поки що виграють цю битву за переваги інвесторів. А це підтримує долар на ринку.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 3−4 лютого

П'ятничне різке просідання євро на міжнародних ринках змусить власників обмінників уважно стежити за поведінкою євро сьогодні, 2 лютого, на нічних для України азіатських торгах, щоб у суботу та неділю виставити «правильні курси» за євровалютою.

Попри відносну стабільність ситуації, власники обмінників не захочуть зараз ризикувати. Особливо за євро. І намагатимуться перекласти всі курсові ризики на своїх клієнтів, навіть працюючи у форматі «з обороту».

При цьому бачення щодо перспектив євро та долара в Україні у аналітиків мереж обмінників зараз різне. Саме це знову й призведе до досить значного розкиду валютних котирувань на нашому готівковому ринку цими вихідними за євровалютою.

Більшість обмінників цієї суботи та неділі працюватимуть із досить прийнятним та консервативним спредом між купівлею та продажем у межах до 15−25 копійок за доларом та до 20−35 копійок за євро.

Але частина фінансистів, як і раніше, в районах із низькою конкуренцією продовжать виставляти спред у межах і до 1 гривні за обома валютами, сподіваючись додатково заробити на ситуативних потребах громадян у гривні.

Тому раджу перш ніж проводити валютообмінні операції з євровалютою 3−4 лютого, спочатку провести хоча б коротку «ознайомчу екскурсію» обмінниками у своєму районі, щоб обрати оптимальний прийнятний варіант і не помилитися. Розкид цінників у різних мережах обмінників може цими днями навіть в одному районі легко бути у межах до 10−30 копійок на євро як за курсами купівлі, так і за курсами продажу.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи-неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,60 до 37,90 гривень та продаж від 38,00 до 38,30 гривень.

А курс євровалюти власники обмінників цими вихідними виставлять у межах широкого коридору: прийом від 40,50 до 41,45 гривень і продаж від 41,55 до 41,80 гривень.