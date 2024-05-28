Американські трежеріс: чому «десятирічки» більше не цікаві

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 травня 2024, 15:00

Американські трежеріс: чому «десятирічки» більше не цікаві

Динаміка на ринку облігацій продовжує визначатися риторикою ФРС, очікуваннями інвесторів щодо політики регулятора та економічною статистикою Штатів. Інвестиційний експерт і лектор Біржового університету Євгеній Тригубченко розповів, на які бонди варто звернути увагу.

Динаміка на ринку облігацій продовжує визначатися риторикою ФРС, очікуваннями інвесторів щодо політики регулятора та економічною статистикою Штатів.

US Treasuries минулого тижня

Ралі на тлі даних щодо інфляції в США. Практично всі випуски трежеріс додали в ціні минулого тижня, а особливо короткострокові, а їхні дохідності, відповідно, знизилися. Детальніше можете розглянути динаміку на графіку внизу.

Очікування за ставкою ФРС на горизонті до кінця року, закладені ринком ф'ючерсів, майже не змінилися.

Сильніше зрушення відбулося за ставками, що очікуються у довгостроковому плані. Однак форвардні ставки продовжують триматися на високому рівні.

10-річки вже не досить привабливі, щоб нарощувати їх у портфелі (потенціал прибутковості/ризику погіршився), але й не досить дорогі, щоб фіксувати позиції, які рекомендувалося нарощувати раніше.

  • З огляду на високі форвардні ставки, поточне зниження прибутковості 10-річних облігацій не виглядає як сильний стійкий тренд на зниження нижче 4%.
  • Поки що краще взяти паузу в роботі з довгими облігаціями та подивитися, як розвиватиметься ситуація з дохідностями.

Глобальні корпоративні USD бонди минулого тижня

Основними бенефіціарами зниження дохідностей довгострокових облігацій стали індекси IG-бондів (Investment grade — бонди високого кредитного рейтингу) із довгою дюрацією.

  • Примітно цікавим став індекс EM HY (високодохідних облігацій країн, що розвиваються) із середньою дюрацією. Це стало підтвердженням апетиту до кредитного ризику доларових EM-бондів на ринку.
  • Як було зазначено, при поточній прибутковості 10-річок додавати довгі бонди в портфель вже не дуже цікаво.
  • Додавання EM HY, навпаки, є актуальним.

З останніх новин варто відзначити зниження індексу EM, що відображає падіння ЕМС CCC, який знизився через падіння аргентинських облігацій. Проте, попри це, немає суттєвого ризику щодо бондів EM. Навпаки, цей клас облігацій показав стійкі результати, порівнюючи з IG -бондами на тлі зростання трежеріс UST цього року.

EM HY може стати бенефіціаром гонитви за прибутковістю через велику схильність інвесторів приймати кредитний ризик у 2024 році. Збереження перспектив зниження ставки ФРС і ринкові очікування послаблення американського долара цього року — попутний вітер для облігацій EM.

Також цікавим варіантом є високо-диверсифіковані індекси ETF на доларові облігації країн, що розвиваються. Вони сильно знижують помилку оцінки кредитного ризику окремого емітента, але при цьому дають відповідну експозицію на клас облігацій країн, що розвиваються, у валюті.

Читайте також: Мінфін знижує дохідність ОВДП: прораховуємо вигідність вкладень в них із огляду на курс

Окрім цього підвищення прибутковості коротких трежеріс (UST) — це вікно можливостей для придбання корпоративних облігацій високого інвестиційного рейтингу з історично високою прибутковістю.

Автор:
Тригубченко Євгеній
Інвестиційний аналітик Тригубченко Євгеній
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами