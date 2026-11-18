Продовжувати війну й посилювати технологічну залежність від Китаю чи зупинитися без досягнення власних цілей — перед такою дилемою, на думку Вадима Денисенка, опинився путін. Чому Пекін може дозволити собі чекати та яку роль у цих відносинах відіграють арктичні ресурси й торговельні маршрути, він пояснив у своєму дописі .

Зустріч путіна й Сі та економічно-психологічна дилема путіна

Сьогодні відбувається четверта за рік двостороння зустріч путіна з лідером Китаю. Офіційно це подається як великий прорив у відносинах. Але лакмусовим папірцем прориву можуть бути тільки домовленості щодо Північного морського шляху.

1. У росії є один вагомий козир — Північний морський шлях, який скорочує шлях з Азії до Європи. А поруч із ним є величезні поклади енергоресурсів та рідкісноземельних металів. росія не має фінансів і технологій, щоб облаштувати цей морський шлях, і не має можливостей видобувати ресурси зі своїх надр на тих територіях.

Логіка путіна тут зводиться до того, щоб продати все це одночасно КНР і США, ставши таким собі посередником між ними. Але така угода не потрібна ні Пекіну, ні Вашингтону. А відтак ці танці тривають уже кілька років без якихось видимих результатів.

2. Китай вирішив чекати, резонно вважаючи, що зі США росія за путіна навряд чи домовиться. А в самої росії через війну в Україні не буде жодних можливостей самостійно увійти в цей проєкт.

До 2035 року Китай планує створити власний потужний арктичний флот, включно з підводними човнами та атомними криголамами. Між іншим, до того часу, схоже, Китай планує позбутися потреби у співпраці з останньою високотехнологічною російською компанією — «Росатомом». Тому горизонт планування для КНР у цьому проєкті — наступне десятиліття.

3. Протягом останніх двох років КНР, схоже, розпочала великий експеримент із заміни всього західного в одній великій країні. Це сталося, коли стало зрозуміло, що путін не збирається припиняти війну, а старе обладнання почало масово виходити з ладу.

За винятком авіаційних двигунів та певних біотехнологій, Китай пробує за російський кошт переводити російську промислову базу на китайські комплектуючі. І, схоже, цей експеримент є вдалим та поширюватиметься на інші країни світу.

4. Із цього погляду путін грає в дуже ризиковану гру. Для росії зняття технологічних санкцій може бути стратегічно важливішим за відновлення звичайної торгівлі з Європою. Технологічна залежність від Китаю поступово перетворюється з торговельного питання на питання зовнішньополітичної автономії москви на наступні 10−15 років.

5. Виходячи із цієї логіки, у путіна є колосальна дилема: продовжувати війну і втрачати технологічний суверенітет чи зупиняти війну без досягнення його особистих цілей, які шкодять самій росії. І в путіна поки немає відповіді на це питання.

Саме тому його переговори зводяться до того, щоб отримати все: і зупинити війну на його умовах, перелік яких розширюється щодня, і зняти санкції. Це майже нереалістично, але путін-2026 — це не про конструктив. Це про амбіції.

6. Саме тому Китай поки не поспішає з переговорами: адже на кону стоїть повна прив’язка росії, яка з кожним днем дедалі більше залежить від китайської економіки. І логіка КНР тут така: зробити так, щоб у якийсь момент війна зупинилася в межах ширших мирних домовленостей, у яких Європа врахує торговельні вимоги КНР.

Я завжди говорив, що переговори про мир для Китаю — це не про Донбас. Це про те, як буде облаштована торгівля в багатокутнику ЄС — США — КНР — рф — Туреччина — Близький Схід.

7. Щодо розмови на трьох, то завтрашня розмова Трампа, путіна й Сі — ні про що. Хоча росіяни вже починають писати, що її символічне значення значно більше за практичне.