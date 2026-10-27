Після років зростання український ВВП під тиском: що прогнозує Dragon Capital

Після кількох років зростання українська економіка може перейти до спаду через зупинку чорноморських портів, проблеми в металургії та порушення логістики в Києві й області. Dragon Capital прогнозує скорочення ВВП на 0,5% у 2026 році та ще на 1% у 2027-му. Про це заявив засновник компанії Томаш Фіала в подкасті «Що з економікою?» Центру економічної стратегії.

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«Після кількох років економічного зростання Україна може зіткнутися зі спадом. Це неприємна зміна тенденції», — сказав Томаш Фіала.

За його словами, на економіку впливають зупинка портів на Чорному морі, проблеми металургійної галузі та логістичні труднощі в Києві й Київській області. Він також звернув увагу на інфляцію, яка у вересні сягнула 10%, значно перевищивши очікування аналітиків.

Інвестиції планують на три роки замість п'яти

Попри погіршення прогнозу, компанія не переглянула планів вкладати кошти в український бізнес та інфраструктуру. За словами Фіали, команда вже визначила проєкти для інвестування близько 600 млн євро. Зараз конкуренція за активи менша, що створює можливості для інвесторів.

Зазвичай інвестиційний період фондів становить п'ять років, але цього разу компанія розраховує вкласти кошти за три роки.

«Ми плануємо вкласти всі гроші за три роки. Поки що рухаємося, може, навіть швидше, ніж цей трирічний план», — розповів Фіала. За його оцінкою, до кінця року або на початку наступного компанія може інвестувати чи затвердити зобов'язання щодо вкладення третини залученої суми або навіть більше.

Кошти спрямують на розвиток середнього бізнесу та інфраструктури, зокрема енергетичних, транспортних і цифрових проєктів. Компанія не орієнтується на аграрний сектор і транспорт, залежний від чорноморських портів.

Фіала також відзначив пожвавлення будівництва на заході України. За його словами, там зводять індустріальні парки, житло й офісні центри. Він пов'язує це, зокрема, з переміщенням частини економічної активності зі сходу країни на захід.

Нових інвесторів стримують ризики війни

Залучати капітал від інвесторів, які раніше не працювали в Україні, залишається складно. Фіала пояснює це безпековими ризиками: охочіше вкладають кошти ті, хто вже має українські активи й може оцінити ситуацію на місці.

До повномасштабної війни серед інвесторів фондів компанії переважали приватні вкладники зі США та Європи. Тепер значну частину фінансування забезпечують міжнародні фінансові установи та фонди розвитку європейських країн.

Один з інструментів залучення приватного капіталу — європейський флагманський фонд, створений за участю п'яти інституційних інвесторів. Вони надають капітал, який має покривати перші збитки фонду. Це повинно знизити ризики для приватних вкладників і заохотити їх інвестувати в українські активи.

За словами Фіали, компанія вже веде переговори приблизно з десятьма приватними інвесторами, які можуть долучитися до фонду наступного року.

Фіала підтримав страхування воєнних ризиків

Засновник компанії також підтримав ініціативу Міністерства економіки щодо компенсації фізичних збитків бізнесу внаслідок російських атак.

«Це дійсно такий інструмент страхування військових ризиків, якого прагне кожен бізнесмен, інвестор, український або закордонний», — сказав він.

На думку Фіали, захист від воєнних ризиків важливий для бізнесу та інвесторів, які вкладають кошти в Україну під час війни. Сама компанія, за його словами, обирає активи й регіони з урахуванням безпекової ситуації, намагаючись мінімізувати ризик фізичного знищення майна.