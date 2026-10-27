Рекордний внесок у бюджет: NovaPay розкрив суму сплачених податків за 9 місяців 2026 року

За дев'ять місяців 2026 року клієнти NovaPay здійснили 388 млн переказів на загальну суму 598,7 млрд грн. Обсяг переказів через NovaPay порівняно із січнем-вереснем 2025 року зріс на 36%, а їхня кількість — на 12%, йдеться у повідомленні компанії.

За дев’ять місяців 2026 року NovaPay сплатив 1,47 млрд грн податків і зборів

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Сплата до бюджету

За дев’ять місяців 2026 року NovaPay сплатив 1,47 млрд грн податків і зборів — на 32% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Крім того, за цей період спільні інвестиції NovaPay у перемогу перевищили 211 млн грн.

«Ми продовжуємо зростати та розвивати фінансові сервіси, які роблять щоденні операції простішими й зручнішими для українців і бізнесу. Результати дев’яти місяців підтверджують, що наші рішення стають дедалі більш затребуваними, а клієнти активніше користуються цифровими фінансовими інструментами. Для нас важливо не лише нарощувати обсяги операцій, а й постійно вдосконалювати клієнтський досвід, пропонуючи нові можливості та зручні рішення. Водночас ми й надалі підтримуємо економіку країни, сплачуємо податки та допомагаємо Україні», — коментує Ігор Приходько, CEO NovaPay.

Нагадаємо

NovaPay — міжнародний фінансовий сервіс із групи компаній NOVA (Нова пошта), який уже 14 років створює зручні фінансові рішення для приватних осіб і бізнесу, працюючи онлайн та офлайн у понад 3600 відділеннях по всій Україні.

Застосунок NovaPay — це інноваційна фінансова платформа з окремими профілями для особистих і підприємницьких потреб.