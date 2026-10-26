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26 жовтня 2026, 15:36

Заощаджувати і мати доступ до коштів: експерт Ідея Банку розповів про особливості вкладів до запитання

Депозити залишаються одним з головних фінансових інструментів для накопичення і збереження коштів. Окрім строкових вкладів банки також пропонують гнучкі депозити з можливістю поповнення та зняття коштів. Як і чому зростає популярність таких вкладів — далі, у матеріалі.

Депозити залишаються одним з головних фінансових інструментів для накопичення і збереження коштів.
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Станом на 1 вересня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України перевищила 1,76 трлн грн. Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Там також надали дані про зростання обсягу заощаджень громадян: за серпень обсяг вкладів зріс на 9,6 млрд грн. При чому більша частка вкладів розміщена у національній валюті — 1,15 трлн грн, а частка вкладів на вимогу становить 71,15%.

В банках України сьогодні пропонують, окрім строкових вкладів терміном на 1, 3, 6 та 12 місяців, також вклади на вимогу, де ставка зазвичай становить 4—5% річних. Як пояснив директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв, такий депозит використовується з метою ефективного фінансового планування, яке передбачає доступність заощаджень. «Навіть найвигідніший депозит не допоможе, якщо гроші знадобляться вже завтра. Тому поряд зі строковими депозитами важливу роль відіграють вклади до запитання», —зазначив директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.

Він пояснив, що вклад до запитання є одним із найкращих інструментів для зберігання фінансової подушки безпеки. Таким чином, гнучкий вклад з можливістю поповнення і зняття коштів можна використовувати для резерву на непередбачувані витрати або накопичення на велику покупку, а також для тимчасового розміщення коштів перед інвестуванням або відкриттям строкового депозиту.

За словами експерта, сьогодні Ідея Банк пропонує вклад «Вільні кошти» саме для клієнтів, які хочуть зберігати доступ до своїх заощаджень і водночас отримувати додатковий дохід. Депозит дозволяє отримувати 5% річних у гривні, вільно поповнювати рахунок, частково знімати кошти та керувати вкладом онлайн через мобільний застосунок O.Bank. Відсотки виплачуються щомісяця, а гроші залишаються доступними для клієнта практично в будь-який момент. Мінімальна сума вкладу — від 100 грн при відкритті онлайн або від 1000 грн — у відділенні. Вклад передбачає можливість поповнення та часткового зняття коштів. Строк розміщення — 1 місяць із автоматичною пролонгацією.

«Відсотки нараховуються на фактичний залишок коштів на рахунку, а виплата здійснюється щомісяця. Якщо протягом місяця клієнт поповнював вклад або частково використовував кошти, дохід розраховується з огляду на реальний залишок на рахунку. Завдяки цьому, такий вклад залишається гнучким інструментом: гроші можуть працювати навіть тоді, коли людина активно ними користується», — зазначив директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.

Експерт зауважив: для ефективного фінансового планування частина заощаджень може перебувати на строкових депозитах, а частина — саме у вкладах до запитання. Адже саме такий підхід забезпечує вдалий баланс між доходністю та фінансовою гнучкістю.

Щодо ставок за вкладами до запитання, то зазвичай вони не перевищують 5% річних, тоді як за строковими ставками середня ставка у банках, залежно від строку, становить 8—16% річних. Проте, зауважив експерт, ставки за вкладами до запитання зазвичай менш чутливі до ринкових змін, ніж ставки за строковими депозитами.

«Завдяки вкладу на вимогу, клієнт накопичує кошти та зберігає до них вільний доступ, а якщо частина заощаджень точно не знадобиться найближчим часом, може легко перевести кошти на строковий депозит із вищою дохідністю. Для клієнтів Ідея Банку відкриття та обслуговування депозитів доступне через мобільний застосунок O.Bank, що дозволяє оперативно переводити кошти між власними рахунками та депозитними продуктами без візитів до відділення. Тому перехід із вкладу до запитання на строковий депозит є максимально простим і займає лише кілька хвилин», —пояснив експерт Ідея Банк.

Нагадаємо, цієї осені найвищу дохідність банки пропонують переважно за вкладами на 6, 9 та 12 місяців. Ставки за такими депозитами здебільшого становлять від 12% до 16,5% річних.

Раніше повідомлялося, що портфель вкладів в Ідея Банку за 8 місяців 2026 року у гривневому еквіваленті зріс на 19,9% до 5,8 млрд грн, що свідчить про позитивну динаміку залучення коштів фізичних осіб.

АТ «Ідея Банк». Ліцензія НБУ № 96 від 04.11.2011. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Джерело: Ідея Банк
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