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22 жовтня 2026, 14:01

Зимові шини подорожчали до 17%: скільки коштує підготувати авто до сезону у 2026 році

В Україні перед початком зимового сезону помітно подорожчали автомобільні шини. У вересні 2026 року медіанна ціна пари нових зимових шин становила 7000 грн — на 17% більше, ніж роком раніше. Вживані шини коштують майже вдвічі дешевше — медіанно 3600 грн за пару, однак і вони за рік подорожчали на 16%. Про це свідчить дослідження OLX Запчастини.

В Україні перед початком зимового сезону помітно подорожчали автомобільні шини.
В Україні перед початком зимового сезону помітно подорожчали автомобільні шини.
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Деякі бренди подорожчали на 40−65%

Найбільша різниця у динаміці цін спостерігається залежно від бренду.

Серед нових шин найбільше подорожчали Continental — на 65%, до 6600 грн за одну шину. Goodyear додали 47%, Michelin — 43%. Водночас медіанна ціна шин Nexen за рік майже не змінилася.

Серед вживаних найбільше зросли ціни на Yokohama — на 33% та Toyo — на 30%. Barum подорожчали на 5%, Fulda — на 10%.

Серед вживаних шин одними з найдорожчих залишаються Michelin — медіанно 2600 грн за одну шину, Continental і Pirelli — по 2500 грн, Yokohama — 2400 грн.

Goodyear коштують близько 2250 грн, Bridgestone — 2200 грн, Hankook — 2000 грн, Nokian — 1950 грн. Серед доступніших варіантів — Barum за 1550 грн та Premiorri за 1250 грн.

Більшість пропозицій — вживані шини

Близько 92% активних оголошень із продажу зимових шин на OLX припадають на вживані варіанти.

Серед опитаних, які вже придбали або планують купувати шини, 18% обирають вживані, а ще 16% розглядають як нові, так і вживані варіанти.

У разі купівлі вживаних шин експерти радять звертати увагу не лише на ціну, а й на залишок протектора, вік за DOT-кодом, стан боковин, наявність тріщин і здуття, рівномірність зносу та відповідність типорозміру конкретному автомобілю.

Для зимових шин автоексперт Максим Дембрівський рекомендує орієнтуватися на залишок протектора понад 4 мм.

Які розміри найпопулярніші

Найбільше пропозицій серед пар вживаних зимових шин у вересні було для розміру 205/55 R16 — 1857 оголошень.

Далі йдуть 205/60 R16 — 1250 пропозицій, 195/65 R15 — 1015, 225/55 R17 — 719 та 215/60 R16 — 691.

Популярні типорозміри також подорожчали. Пара 205/55 R16 коштує медіанно 2700 грн — на 13% більше, ніж рік тому.

Для розміру 215/55 R17 медіанна ціна пари становить 3850 грн, що на 17% більше у річному вимірі.

Водії економлять на поїздках, але не відмовляються від авто

Попри зростання витрат на утримання автомобіля, 46% опитаних заявили, що протягом останнього року користувалися машиною так само часто, як і раніше.

Лише 9% почали частіше користуватися громадським транспортом. Натомість 29% водіїв шукають дешевше пальне, а 26% намагаються об'єднувати кілька справ в одну поїздку або ретельніше планують маршрути.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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