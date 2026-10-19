Маск пообіцяв подарувати кожній дитині в США по акції SpaceX у 2027 році

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що наступного року подарує по одній акції компанії кожній дитині у США, повідомляє CNBC. Про це він написав у X 19 жовтня.

Ілон Маск заявив, що наступного року подарує по одній акції компанії кожній дитині у США.

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«Наступного року я подарую одну зі своїх акцій SpaceX кожній дитині в Америці. Це буде лише початок», — заявив він.

За даними регуляторного звіту, Маск володіє приблизно 4,8 млрд акцій SpaceX, а з урахуванням невиконаних нагород та опціонів — близько 6,4 млрд, що відповідає 48,4% бенефіціарної частки.

У США близько 72 млн дітей молодших 18 років, тому за ціни акції $146,03 на закритті п'ятниці подарунок обійдеться Маску приблизно в $10,5 млрд. Подробиці він не розкрив: хто і як отримає акції, коли пройде роздача і як це буде оформлено, невідомо. Раніше, у липні, президент SpaceX Гвінн Шотвелл передала 2 млн акцій дітям 11−17 років із малозабезпечених районів.

Консенсус та очікування

SpaceX закрилася 16 жовтня на $146,03 (-1,74%), у премаркеті 19 жовтня папери торгуються на рівні $147,40 (+0,94%).

За тиждень акція втратила 10,64%, діапазон за 52 тижні — $104,83−225,64. Консенсус щодо виручки за III квартал — близько $12,9 млрд, це приблизно на 65% більше, ніж у II кварталі ($7,80 млрд).

Консенсус щодо прибутку на акцію — близько $0,14, це був би перший прибуток після IPO. У II кварталі SpaceX отримала чистий збиток у $541 млн.