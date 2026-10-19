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19 жовтня 2026, 9:04

Ціни на пальне знову ростуть: експерт розповів, що очікувати до кінця місяця

В Україні продовжують дорожчати дизельне пальне й автогаз. Оптові ціни на дизель уже перевищили 100 грн за літр, а вартість газу може затриматися на рівні 50 грн. Водночас підстав для подорожчання бензину наразі немає. Про це розповів директор Консалтингової групи A95 Сергій Куюн в інтерв'ю для РБК-Україна.

В Україні продовжують дорожчати дизельне пальне й автогаз.
В Україні продовжують дорожчати дизельне пальне й автогаз.
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Чому дорожчають дизель і автогаз

За словами експерта, головна причина подорожчання автогазу — різке зростання світових цін. Нові партії пального, закуплені за вищою вартістю, вже надходять в Україну та впливають на ціни на внутрішньому ринку.

Таку тенденцію прогнозували ще кілька тижнів тому. Ситуація з дизельним пальним також залишається складною.

За словами Куюна, домовленості щодо постачання російського та американського дизеля не дали результату, а ціни продовжують зростати через відсутність надлишкових обсягів пального. Постачання залишаються напруженими, а на ринку відчувається певний дефіцит ресурсу. Це підтримує високу вартість дизеля.

Якими будуть ціни на дизель найближчим часом

«Думаю, ціни ще трохи зростатимуть. Оптова вартість залишається високою, оскільки на ринку немає надлишкових обсягів пального і відчувається певна нестача ресурсу. Поступово ціни вирівнюватимуться», — прогнозує експерт.

Чи подорожчає бензин через зростання цін на інше пальне

На думку Куюна, підстав для подорожчання бензину наразі немає. На цьому сегменті ринку ситуація залишається нормальною: постачання забезпечені, а маржинальність перебуває на належному рівні.

Тому експерт очікує, що ціни на бензин залишатимуться стабільними до кінця жовтня та в листопаді. Автомобільний газ також може продовжити дорожчати. Його вартість може зрости приблизно до 49−50 грн за літр.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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