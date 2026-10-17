Президент США Дональд Трамп призупинив закон Ліндсі Грема про «пекельні санкції» проти росії та Ірану. Відповідний указ він підписав 16 жовтня.
Трамп поставив на паузу «пекельні санкції» проти росії та Ірану
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Що передбачав закон
Закон Грема передбачав, що протягом 30 днів від його підписання (тобто до 18 жовтня) президент мав розпорядитися про додаткові мита і економічні обмеження проти росії та Ірану.
Зокрема, 500% мита на російські товари та 100% - на товари п'ятьох найбільших покупців російської нафти та газу, а також п'яти найбільших країн, які сприяють обходу санкцій.
Для політики санкцій цей закон мав би стати суттєвим розширенням інструментарію. Це насамперед сильний переговорний важіль для дипломатії США, хоча закон і не означав, що Китай та Індія перестануть купувати нафту у рф.
Але в пункті № 4 цього закону прописана можливість відмовитися від нього, що Трамп і зробив.
«Я подав до Конгресу засвідчення про те, що надання такого звільнення відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, а також звіт із поясненням підстав для такого засвідчення», — пояснив глава Білого дому.
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